Violente altercation à Hauterive

Deux personnes ont été blessées lors d’une bagarre en fin d’après-midi mardi dans un immeuble ...
Violente altercation à Hauterive

Deux personnes ont été blessées lors d’une bagarre en fin d’après-midi mardi dans un immeuble à Hauterive. La police est intervenue. Les deux hommes ont été conduits à l’hôpital.

Les gendarmes sont vite arrivés sur les lieux. (Photo : archives). Les gendarmes sont vite arrivés sur les lieux. (Photo : archives).

Une bagarre violente a éclaté mardi en fin d’après-midi dans et autour d’un immeuble à Hauterive. Deux personnes ont été blessées. La Police neuchâteloise l’annonce mercredi matin dans un communiqué.

La Centrale neuchâteloise d’urgence a été alertée de l’altercation vers 17h35. Arrivés rapidement sur les lieux, les gendarmes de police secours ont découvert deux personnes blessées, âgées de 20 et 31 ans. La première, qui avait subi diverses blessures, se trouvait dans la cour du bâtiment, en état de décompensation après la consommation de stupéfiants. Lors de sa crise, elle avait endommagé des véhicules et bousculé une femme qui tentait de lui venir en aide. L’autre protagoniste était gravement touché au dos par un objet tranchant et se trouvait dans le local à vélo. Les deux individus ont été conduits en ambulance à l’hôpital. L’homme blessé au dos a été opéré. Leurs jours ne sont pas en danger. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’affaire. /comm-jhi


