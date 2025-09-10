Une pose d’escaliers hors du commun

Une installation pas comme les autres. Mercredi matin, dans les Gorges de l’Areuse au-dessus de Boudry, un hélicoptère a déposé un escalier en deux parties composé de structures métalliques d’une dizaine de mètres de long chacune. À l’origine de ce projet : la Société des Sentiers des Gorges de l’Areuse (SSGA). L’objectif est de faciliter l’accès aux gorges depuis la route, aussi bien pour les secours que pour les personnes chargées de l’entretien des sentiers.

Pierre Muhleman, président de la SSGA, rappelle que des travaux avaient déjà été entrepris en début d’année dans le secteur du Gor de Brayes : « L’ancien garde-corps qui longe ce secteur des Gorges de l’Areuse a été remplacé en mai, car il ne répondait plus aux normes. On en a profité pour installer cet escalier », explique-t-il. Au total, ces travaux ont coûté la bagatelle de 300'000 francs à la SSGA. Une somme réunie grâce à une campagne de recherche de fonds. Le Canton a promis une subvention et des entreprises locales ont soutenu financièrement ce projet destiné à rendre les Gorges de l’Areuse plus accessibles.





Une intervention « exceptionnelle »

Pour la mise en place de ce mercredi, la Serrurerie Romang était sur le pied de guerre. Danick Romang, constructeur métallique, souligne le caractère exceptionnel de cette intervention : « Faire une pose par hélicoptère, c’est une première pour moi. Ça fait quinze ans que je suis dans le métier, je n’ai jamais vécu ça », dit-il. Dans le terrain accidenté des Gorge de l'Areuse, la sécurité était une priorité : « Il faut faire attention à ne pas glisser, je serai attaché. Il faut aussi veiller à la sécurité des personnes, des objets et de nos outils », ajoute-t-il. Un peu de stress l’a accompagné avant l’arrivée de l’hélicoptère. Et même s’il l’aurait volontiers souhaité, il n'était pas possible pour lui et son équipe de s’offrir un petit tour dans l’engin volant.