Une nouvelle application pour la Fête des Vendanges

La manifestation se déroulera du 26 au 28 septembre au centre-ville de Neuchâtel. Pour cette ...
Une nouvelle application pour la Fête des Vendanges

La manifestation se déroulera du 26 au 28 septembre au centre-ville de Neuchâtel. Pour cette 98e édition, le public pourra découvrir la toute nouvelle application pour smartphone développée pour l’occasion. Autre nouveauté : le Corso fleuri sera retransmis en direct sur la première chaîne de la RTS.

Une nouvelle application mobile a été développée cette année.  (Photo : Fête des Vendanges) Une nouvelle application mobile a été développée cette année.  (Photo : Fête des Vendanges)

Quelques nouveautés de plus pour la Fête des Vendanges de Neuchâtel. La manifestation se tiendra du 26 au 28 septembre au centre-ville pour sa 98e édition (et pour les 100 ans de l'association de la Fête). Cette année, placée sous le thème « Légende et vignoble », oscillera entre tradition et modernité. Le traditionnel « Village des vignerons » et ses 21 chalets se repartiront le long de la Rue du Seyon comme chaque année. Au total, ce sont 280 stands qui prendront place en ville. Le programme, quant à lui, change peu, à un détail près, les Armourins vont suivre le cortège d’ouverture de la Fête des Vendanges.

Grosse nouveauté cette année, qui n’avait pas encore été annoncée : une nouvelle application mobile a été développée pour l’occasion. On y retrouve plusieurs fonctionnalités comme la carte des stands, le lien du merchandising, la possibilité de recharger son bracelet ou encore simplement celle de signaler un problème : « si un enfant est perdu, s’il y a une bagarre ou encore un objet perdu les gens pourront le signaler via l’application. Nous, on aura l’information en direct d’où se trouve le problème », souligne Naveen Begni responsable de l’administration et des finances pour la Fête des Vendanges.

Naveen Begni : « On essaie d’être toujours plus proche du public. »

Ecouter le son

Afin d’assurer encore plus de communication entre le public et les organisateurs, deux nouveaux écrans géants seront installés dans la manifestation.


Le Corso diffusé à la télévision

Le traditionnel défilé sera cette année diffusé en direct sur la première chaîne de la RTS. « C’est eux qui se sont approchés de nous », explique Eric Leuba, responsable des parties officielles et du feu pyromélodique. Il pondère : « c’est complexe au niveau logistique ». Les chars, fleuris sur le thème de la fête défileront dimanche après-midi, notamment celui décoré par le dessinateur et John Howe.

Eric Leuba : « C’est une image qui est donnée à travers toute la Suisse de ce qu’est la Fête des Vendanges.»

Ecouter le son

Des nouveautés déjà annoncées

Deux nouveaux espaces le « Village Suisse » et le « Village Agri’Culture », mettent en avant le terroir suisse et neuchâtelois. Ils se trouveront respectivement sur la Place d’Armes et la Place des Halles. Pour l’invité d’honneur, le Val d’Hérens, le but c’est « vraiment de faire découvrir nos produits du terroir , explique Kevin Cannistra, responsable du village valaisan. 

Kevin Cannistra : « On se voit depuis le mois de février pour organiser ce village. »

Ecouter le son

Un « Espace Premium » sera également à disposition pour le public qui souhaite regarder le spectacle pyromélodique du samedi soir avec une meilleure vue. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de la Fête des Vendanges de Neuchâtel. /Ecr-comm


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le Musical Art Palace en passe d'être inauguré

Le Musical Art Palace en passe d'être inauguré

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 15:45

Le groupe ESH s’étend au Nord vaudois

Le groupe ESH s’étend au Nord vaudois

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 16:27

Un bus itinérant pour dépister l’hépatite C

Un bus itinérant pour dépister l’hépatite C

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 15:21

Nouvelle direction pour l’hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes

Nouvelle direction pour l’hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 12:00

Articles les plus lus

Nouvelle direction pour l’hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes

Nouvelle direction pour l’hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 12:00

L’Anaap pour aider à combattre l’isolement social

L’Anaap pour aider à combattre l’isolement social

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 14:08

Un bus itinérant pour dépister l’hépatite C

Un bus itinérant pour dépister l’hépatite C

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 15:21

Le groupe ESH s’étend au Nord vaudois

Le groupe ESH s’étend au Nord vaudois

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 16:27

Des bancs inclusifs à La Chaux-de-Fonds

Des bancs inclusifs à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 11:20

Nouvelle direction pour l’hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes

Nouvelle direction pour l’hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 12:00

L’Anaap pour aider à combattre l’isolement social

L’Anaap pour aider à combattre l’isolement social

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 14:08

Un bus itinérant pour dépister l’hépatite C

Un bus itinérant pour dépister l’hépatite C

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 15:21

Violente altercation à Hauterive

Violente altercation à Hauterive

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 11:13

Des bancs inclusifs à La Chaux-de-Fonds

Des bancs inclusifs à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 11:20

« Faites-nous rire » : Aude Bourrier, boss final des parents bobos

« Faites-nous rire » : Aude Bourrier, boss final des parents bobos

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 14:07

L’Anaap pour aider à combattre l’isolement social

L’Anaap pour aider à combattre l’isolement social

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 14:08