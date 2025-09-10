Le Musical Art Palace en passe d'être inauguré

Un nouveau lieu pour la vie culturelle et musicale au Val-de-Ruz. Le Musical Art Palace (MAP) sera inauguré le 4 octobre prochain. Aménagée dans une ancienne grange rénovée du 18e siècle à Dombresson, cette salle d'une capacité de 60 personnes a été pensée pour accueillir des concerts, des expositions et d’autres événements artistiques. L’association, fondée en 2021, souhaite également mettre à disposition ce lieu pour des événements culturels.

Le programme de sa soirée inaugurale du 4 octobre a été dévoilé ce mercredi en conférence de presse. Elle aura pour but de refléter ce que le MAP souhaite offrir artistiquement à la région. Au menu : concert de musique du monde, rock et de l’improvisation. Le MAP en a aussi profité pour dérouler la programmation de sa première saison. Parmi les artistes à l’affiche : Sims’s, Camerata Carbonara ou encore Jikaëlle et Morgoran. Un programme à retrouver entièrement ici