Le Musical Art Palace en passe d'être inauguré

Le Musical Art Palace (MAP) ouvrira ses portes pour la première fois le 4 octobre à Dombresson. Le programme de sa journée inaugurale ainsi que de sa première saison ont été dévoilés ce mercredi matin en conférence de presse.
Un nouveau lieu pour la vie culturelle et musicale au Val-de-Ruz. Le Musical Art Palace (MAP) sera inauguré le 4 octobre prochain. Aménagée dans une ancienne grange rénovée du 18e siècle à Dombresson, cette salle d'une capacité de 60 personnes a été pensée pour accueillir des concerts, des expositions et d’autres événements artistiques. L’association, fondée en 2021, souhaite également mettre à disposition ce lieu pour des événements culturels.Le programme de sa soirée inaugurale du 4 octobre a été dévoilé ce mercredi en conférence de presse. Elle aura pour but de refléter ce que le MAP souhaite offrir artistiquement à la région. Au menu : concert de musique du monde, rock et de l’improvisation. Le MAP en a aussi profité pour dérouler la programmation de sa première saison. Parmi les artistes à l’affiche : Sims’s, Camerata Carbonara ou encore Jikaëlle et Morgoran. Un programme à retrouver entièrement ici.