Un bus itinérant pour dépister l’hépatite C

L’association Itinéraires lance un projet mobile de prévention et de dépistage du virus de ...
Un bus itinérant pour dépister l’hépatite C

L’association Itinéraires lance un projet mobile de prévention et de dépistage du virus de l’hépatite C. Objectif : détecter ces infections silencieuses et contribuer à éliminer la maladie d’ici 2030.

Une équipe mobile de l’association Itinéraires sillonne la région pour informer et dépister la population face au virus de l’hépatite C. (Photo libre de droits : illustration.) Une équipe mobile de l’association Itinéraires sillonne la région pour informer et dépister la population face au virus de l’hépatite C. (Photo libre de droits : illustration.)

Aller vers la population pour mieux détecter une maladie silencieuse : c’est l’objectif du projet lancé début septembre par l’association Itinéraires. L’organisation déploie une stratégie mobile innovante dans le Jura, le Jura bernois et les hauts du canton de Neuchâtel, selon un communiqué transmis lundi.

Concrètement, une équipe spécialisée interviendra au sein des institutions et des lieux de vie, mais aussi grâce à un bus itinérant. L’initiative vise à informer, sensibiliser et dépister largement la population à l’aide d’outils rapides et non invasifs. Les personnes testées positives bénéficieront d’un accompagnement psycho-social et seront orientées vers un traitement adapté.

Le virus de l’hépatite C (VHC) touche encore plus de 30'000 personnes en Suisse, dont près d’un tiers ignorent leur infection. Or, la maladie peut causer de graves complications, comme une cirrhose ou un cancer du foie, alors qu’elle se soigne aujourd’hui efficacement. « Nous avons aujourd’hui les moyens médicaux et humains d’éliminer le VHC. Ce projet est une réponse concrète, de proximité et centrée sur la santé, notre bien commun », souligne l’association Itinéraires.

Ce projet, baptisé VHC care : des soins équitables pour tous, s’inscrit dans le programme national NAPS qui vise à éliminer la transmission du VIH et des hépatites B et C d’ici 2030. Il bénéficie du soutien de Promotion Santé Suisse, de fondations, de Gilead et de la Loterie romande.

Itinéraires, déjà active dans la prévention et la réduction des risques liés aux consommations problématiques, entend ainsi renforcer son rôle de proximité dans l’accès aux soins. /comm-mlm


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Une nouvelle application pour la Fête des Vendanges

Une nouvelle application pour la Fête des Vendanges

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 16:05

Le Musical Art Palace en passe d'être inauguré

Le Musical Art Palace en passe d'être inauguré

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 15:45

Le groupe ESH s’étend au Nord vaudois

Le groupe ESH s’étend au Nord vaudois

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 16:27

Nouvelle direction pour l’hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes

Nouvelle direction pour l’hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 12:00

Articles les plus lus

Nouvelle direction pour l’hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes

Nouvelle direction pour l’hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 12:00

L’Anaap pour aider à combattre l’isolement social

L’Anaap pour aider à combattre l’isolement social

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 14:08

Un bus itinérant pour dépister l’hépatite C

Un bus itinérant pour dépister l’hépatite C

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 15:21

Le groupe ESH s’étend au Nord vaudois

Le groupe ESH s’étend au Nord vaudois

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 16:27

Des bancs inclusifs à La Chaux-de-Fonds

Des bancs inclusifs à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 11:20

Nouvelle direction pour l’hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes

Nouvelle direction pour l’hôtel-restaurant de La Vue-des-Alpes

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 12:00

L’Anaap pour aider à combattre l’isolement social

L’Anaap pour aider à combattre l’isolement social

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 14:08

Un bus itinérant pour dépister l’hépatite C

Un bus itinérant pour dépister l’hépatite C

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 15:21

Violente altercation à Hauterive

Violente altercation à Hauterive

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 11:13

Des bancs inclusifs à La Chaux-de-Fonds

Des bancs inclusifs à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 11:20

« Faites-nous rire » : Aude Bourrier, boss final des parents bobos

« Faites-nous rire » : Aude Bourrier, boss final des parents bobos

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 14:07

L’Anaap pour aider à combattre l’isolement social

L’Anaap pour aider à combattre l’isolement social

Région    Actualisé le 10.09.2025 - 14:08