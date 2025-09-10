Le groupe ESH s’étend au Nord vaudois

Un nouveau venu dans le marasme médiatique romand. ESH Médias lance un hebdomadaire dans la région d’Yverdon, appelé « le Nord vaudois ». Le journal sera publié chaque semaine dès novembre sur abonnement, avec une édition par mois distribuée en tout-ménage. L’éditeur indique mercredi dans un communiqué que la ligne éditoriale souhaitée sera « résolument locale ». Jean-Philippe Pressl-Wenger assumera la rédaction en chef du « Nord Vaudois », un poste qu’il occupait déjà au sein de « La Région ». En juillet dernier, ce dernier titre, un quotidien indépendant, avait cessé ses activités de manière abrute en raison de l’augmentation des tarifs de distribution imposés par La Poste. /comm-aju