Le Conseil des États a voté une extension des RHT à 24 mois

« Si on ne prolonge pas les RHT, on prend le risque qu’il y ait toute une série d’employés qui se retrouvent licenciés », a souligné le conseiller aux Etats neuchâtelois Baptiste Hurni.
La durée maximale du chômage partiel pourrait être prolongée. Le Conseil des États a voté ce mercredi matin, à l’unanimité, une extension à 24 mois. Les indemnisations en cas de réduction de l’horaire de travail, les RHT, ont fait leurs preuves, estiment les sénateurs. Elles permettent de soutenir efficacement les entreprises lors de périodes conjoncturelles difficiles. Un outil d’importance majeure dans la situation actuelle, selon le sénateur Baptiste Hurni. Il a précisé à notre correspondante à Berne, Marie Vuilleumier, que « déjà 26 % des entreprises horlogères bénéficiaient de la RHT avant même l’annonce de M. Trump. »
Baptiste Hurni : « L’industrie des machines, l’industrie horlogère est déjà dans une situation délicate, avant même l’annonce des tarifs douaniers américains. »
Le Conseil national doit encore se prononcer durant cette session sur la prolongation de la durée du chômage partiel. S’il accepte cette extension, l’entrée en vigueur pourrait avoir lieu au mois de novembre déjà. /mvu