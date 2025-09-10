Le Conseil des États a voté une extension des RHT à 24 mois

La durée maximale du chômage partiel pourrait être prolongée. Le Conseil des États a voté ce mercredi matin, à l’unanimité, une extension à 24 mois. Les indemnisations en cas de réduction de l’horaire de travail, les RHT, ont fait leurs preuves, estiment les sénateurs. Elles permettent de soutenir efficacement les entreprises lors de périodes conjoncturelles difficiles. Un outil d’importance majeure dans la situation actuelle, selon le sénateur Baptiste Hurni. Il a précisé à notre correspondante à Berne, Marie Vuilleumier, que « déjà 26 % des entreprises horlogères bénéficiaient de la RHT avant même l’annonce de M. Trump. »