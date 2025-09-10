L’Anaap pour aider à combattre l’isolement social

Combattre l’isolement social. C’est l’une des missions quotidiennes de l’Anaap, l’association neuchâteloise d’accueil et d’action psychiatrique. Elle participe dès ce mercredi et jusqu’au 10 octobre au mois de la santé mentale, organisé pour la première fois par les autorités cantonales. Le manque de lien social, la solitude, c’est le thème central de cette opération de sensibilisation. Et si cela peut arriver à tout le monde d’avoir des moments pendant lesquels on souhaite être seul, Sylvie Augier Rossé, intervenante en psychiatrie sociale à l’Anaap, explique dans « La Matinale », que c’est « à partir du moment où on ne la choisit pas » que la solitude devient problématique. Trouver des ressources pour tisser un lien social, « il y en a beaucoup », relève-t-elle.