L’Anaap pour aider à combattre l’isolement social

L’une des missions de l’association neuchâteloise d’accueil et d’action psychiatrique est d’aider pour recréer un lien social. L’Anaap participe, depuis ce mercredi et jusqu’au 10 octobre, au mois de la santé mentale, mis sur pied pour la première fois par les autorités cantonales.

Sylvie Augier Rossé est venue parler d'isolement et des missions de l'Anaap dans « La Matinale » ce mercredi pour lancer le mois de la santé mentale.

Combattre l’isolement social. C’est l’une des missions quotidiennes de l’Anaap, l’association neuchâteloise d’accueil et d’action psychiatrique. Elle participe dès ce mercredi et jusqu’au 10 octobre au mois de la santé mentale, organisé pour la première fois par les autorités cantonales. Le manque de lien social, la solitude, c’est le thème central de cette opération de sensibilisation. Et si cela peut arriver à tout le monde d’avoir des moments pendant lesquels on souhaite être seul, Sylvie Augier Rossé, intervenante en psychiatrie sociale à l’Anaap, explique dans « La Matinale », que c’est « à partir du moment où on ne la choisit pas » que la solitude devient problématique. Trouver des ressources pour tisser un lien social, « il y en a beaucoup », relève-t-elle.

L’Anaap propose trois lieux d’accueil, à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Fleurier. « On propose un espace pour se rencontrer, passer un moment convivial », précise Sylvie Augier Rossé. « On propose aussi des ateliers qui sont animés par les personnes elles-mêmes, qui souffrent de troubles psychiques », détaille l’intervenante en psychiatrie sociale. Toutes les informations sur l’Anaap, ses missions et ses offres sont à retrouver ici. /lgn


