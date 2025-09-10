« Faites-nous rire » : Aude Bourrier, boss final des parents bobos

Chaque mercredi, nos humoristes prennent le contrôle de « La Matinale » à 7h45.
Chaque été, les parents affrontent une épreuve que l’on préfère souvent taire : deux mois de cohabitation intensive avec leur progéniture. Entre les « je m’ennuie » à répétition, les batailles rangées pour monopoliser la tablette et les pique-niques transformés en opérations militaires, les vacances tiennent davantage du camp d’entraînement que de la parenthèse enchantée. Alors, lorsque septembre sonne enfin, le soupir de soulagement est général : les enfants retrouvent l’école, les parents leur café encore chaud.

Pour Aude Bourrier, la rentrée prend cette année une saveur particulière : son fils vit sa toute première expérience en collectivité, au sein d’une crèche… en pleine forêt. Un mélange inattendu de conte bucolique et de libération parentale, où l’on devine que l’air pur des bois fera autant de bien à l’enfant qu’au moral de l’humoriste.

La semaine prochaine, c’est Eric Constantin qui nous fera rire avec sa plume et ses mots. Rendez-vous mercredi, à 7h45, dans « La Matinale ». /rde


 

