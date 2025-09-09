Pascal Braichet, un homme de « projets » à la tête de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds

L’hôpital de La Chaux-de-Fonds restera-t-il là où il est ? Ou déménagera-t-il au Crêt-du-Locle ? Gardera-t-il sa mission de soins aigus à l’avenir ? Autant de questions auxquelles on ne peut pas encore répondre. Mais Pascal Braichet, qui prendra officiellement la direction du site chaux-de-fonnier du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) le 1er octobre, sait que le système de santé neuchâtelois est à « un tournant ». Le conseil d’administration du RHNe n’a pas encore transmis au Conseil d’Etat son rapport stratégique 2026-2030, avec perspective jusqu’en 2040, mais l’institution nous assure que ce sera fait « cet automne ».

Ancien responsable de la gestion administrative des patients de l’Hôpital du Jura et secrétaire général du Centre hospitalier Bienne, Pascal Braichet, économiste de formation spécialisé en assurances sociales, est un homme de « défis » et de « projets ». Selon ce fin connaisseur du système de santé régional, l’offre neuchâteloise de soins est « très large – La Chaux-de-Fonds est par exemple très reconnue dans le domaine de la médecine nucléaire – mais elle doit encore se rapprocher des patients, développer l’ambulatoire et les réseaux de soins ».





La situation financière ne lui fait pas peur

La situation financière tendue, avec un déficit de 29,5 millions de francs en 2024 et une projection de 20 millions de francs de pertes en 2025, lui fait-elle peur ? « La situation financière est difficile dans tous les hôpitaux, tous passent par les mêmes défis. Je pourrai utiliser certains éléments, notamment dans la révision des processus, dans la mise en place de parcours patients, vécus ailleurs, pour les amener ici. Je suis convaincu qu’on pourra avoir des effets positifs sur la rentabilité », répond Pascal Braichet.