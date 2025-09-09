« Les Experts » : Changer d’assurance, quand ?

À l’approche de l’échéance du 30 septembre, les assurés doivent rester vigilants : un simple oubli peut compromettre la résiliation de leur contrat de base. Conseils pratiques et bonnes stratégies pour changer d’assurance en toute sérénité.
La résiliation d’une assurance doit respecter des règles précises, avec une échéance clé : le 30 septembre. Passé ce délai, les assurés risquent de devoir patienter une année supplémentaire avant de pouvoir changer de contrat. Un oubli, un document incomplet ou une erreur administrative suffisent à rendre la démarche caduque.
Ces précautions sont rappelées par notre expert, Bastien Victor Maire. Le directeur de Neuchâtel Assurances insiste aussi sur l’importance de préparer son changement en amont. Il est essentiel de comparer les offres grâce à des outils en ligne comme celui de la Confédération, de solliciter les conseils personnalisés d’un professionnel accrédité par la FINMA et de se méfier des arguments marketing. Autant de bonnes pratiques à adopter pour optimiser sa couverture et réaliser des économies.
Les conseils de notre expert, Bastien Victor Maire :
