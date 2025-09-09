Légère détente dans l’immobilier neuchâtelois

Davantage de logements vacants dans le canton de Neuchâtel. Avec 1'824 appartements disponibles sur le marché immobilier au 1er juin 2025, celui-ci présente un taux de vacance de 1,82%. L’État de Neuchâtel l’annonce mardi matin dans un communiqué issu de l’enquête annuelle menée par le Service de la statistique. L’augmentation du nombre de logements vacants s’observe dans toutes les régions du canton. Principale explication : le parc immobilier s'est agrandi de 996 unités.

Il s’agit d’un retournement de tendance : entre 2021 et 2024, le nombre de logements disponibles était en baisse à l’échelle cantonale. Dans l’ensemble, le taux se situe en-dessus du seuil de pénurie, fixé à 1,5%. Si on se penche sur la situation des régions, le Littoral et le Val-de-Ruz sont en situation de pénurie, ce qui n’est pas le cas des Montagnes et du Val-de-Travers.

Les logements de trois et quatre pièces sont les plus représentés sur le marché. En ce qui concerne les loyers, l’État note une diminution moyenne pour les habitations de quatre pièces ainsi que sur ceux de six pièces et plus. On observe une hausse, au contraire, dans les autres catégories.





Détente dans les surfaces commerciales

En ce qui concerne les surfaces industrielles et commerciales, l’enquête du Service de la statistique pointe également du doigt une hausse du nombre de locaux vacants. Ils sont au nombre de 241, pour une surface totale de 45'211 mètres carrés. Cela correspond à une augmentation de 24% par rapport aux chiffres de 2024. C’est dans les Montagnes neuchâteloises que se concentre l’essentiel de cette évolution. La plupart des locaux vacants sont de petite taille, relève le communiqué. La catégorie la plus représentée est celles des bureaux et cabinets médicaux. La plus importante baisse de loyer est observée dans la catégorie « dépôts, entrepôts et hangars », la plus forte hausse dans les « magasins et locaux de vente ». /comm-jhi