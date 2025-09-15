Le meilleur du film français à la 21e édition du FFFH à Bienne

Les femmes seront à l’honneur de la 21e édition du Festival du Film Français d’Helvétie à Bienne ...
Le meilleur du film français à la 21e édition du FFFH à Bienne

Les femmes seront à l’honneur de la 21e édition du Festival du Film Français d’Helvétie à Bienne. Les organisateurs ont présenté la programmation complète de la manifestation qui compte une cinquantaine de films.

Le premier film de la réalisatrice Joséphine Japy intitulé « Qui brille au combat » sera présenté au Festival du Film Français d’Helvétie. (Photo : FFFH) Le premier film de la réalisatrice Joséphine Japy intitulé « Qui brille au combat » sera présenté au Festival du Film Français d’Helvétie. (Photo : FFFH)

La ville de Bienne va se parer des couleurs bleu, blanc, rouge ses prochains jours. Entre ce mercredi 17 et le dimanche 21 septembre la cité seelandaise sera l’ambassadrice du cinéma français et francophone pour la 21e édition du Festival du Film Français d’Helvétie (FFFH). Une cinquantaine de films, courts et longs métrages, majoritairement en version originale sous-titrée en allemand, seront proposés aux cinéphiles. Au menu de cette cuvée 2025, une première mondiale avec « L’étranger » de François Ozon, ou encore quatre premières internationales, dont le film de et avec Pierre Richard, « L’homme qui a vu l’ours qui a vu l’homme ».

La condition des femmes sera abordée dans « Jeunes mères » de Jean-Pierre et Luc Dardenne et le harcèlement dans « TKT » de Solange Cicurel avec Emilie Duquenne dans l'un de ses derniers rôles. Les femmes seront particulièrement à l’honneur qu’elles soient devant ou derrière la caméra. « Le cinéma c’est vraiment le miroir de la société et il se trouve que cette année on parle énormément d’héroïnes féminines, de situation délicate à maîtriser, de femmes courages et je pense que ce sont les cinéastes qui avaient envie de parler des femmes », explique Christian Kellenberger, co-fondateur et directeur du FFFH.

Christian Kellenberger : « Notre public est enthousiaste et passionné ».

Ecouter le son

Grève en France

Les appels à une mobilisation ce jeudi 18 septembre en France ne sont pas sans susciter quelques interrogations pour les responsables du FFFH. Certains invités pourraient être victimes d'une grève de la SNCF et ne pas être en mesure de rejoindre la Suisse. « Pour l'instant, nous restons calmes, nous sommes vigilants », a souligné Christian Kellenberger. De son côté, Edna Epelbaum, directrice de la programmation, a ajouté que la manifestation de Bienne est « un festival qui se concentre sur les films et pas sur le tapis rouge ». /sbo-ats


