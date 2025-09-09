Laure Gremion signe l’intervention artistique du bâtiment des Poudrières

Organisé par le Service des bâtiments, avec le soutien du Service de la culture, le concours réunissait quatre artistes invités : Rosalie Evard, Thierry Didot, Nicolas El Kadiri et Laure Gremion. Réuni le 20 août, le jury a retenu le projet « Air » pour sa légèreté et sa bonne intégration dans l’architecture du lieu.

L’installation se présentera sous la forme d’une structure métallique légère soutenant de grands voiles de tissu blanc. Animés par les déplacements des visiteurs et les courants d’air, ils créeront une atmosphère de calme et de fluidité. Inspirée par les voiles naviguant sur le lac de Neuchâtel, l’œuvre jouera avec la lumière et les ombres pour offrir un spectacle en perpétuel mouvement.

Le jury a salué « une présence respectueuse de l’architecture, offrant un moment d’évasion et de douceur en contraste avec la fonction administrative du bâtiment ». Il a également relevé la dimension collaborative du projet, associant des acteurs locaux issus de différents horizons.

Les quatre projets en lice sont visibles au bâtiment administratif des Poudrières, rue des Poudrières 14 à Neuchâtel, jusqu’au 26 septembre 2025. /comm-mlm