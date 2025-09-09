Fusion chez les commerçants neuchâtelois

Les commerçants indépendants du canton de Neuchâtel ont fait le choix de la fusion. Réunies lundi soir chacune de leur côté en assemblées générales extraordinaires, les associations de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Val-de-Travers, ainsi que la Fédération neuchâteloise du commerce indépendant de détail ont approuvé la création d’une association cantonale unique. Elles l’annoncent mardi matin dans un communiqué. La nouvelle structure doit être créée officiellement le lundi 17 novembre lors d’une assemblée constitutive.

La future association cantonale comportera un comité directeur élu, représentatif des régions et secondé par un secrétariat professionnel. Des commissions locales seront constituées pour mener à bien les projets de proximité. Des groupes thématiques seront par ailleurs formés pour plancher sur certains sujets comme le numérique ou la fidélisation.

Dans le communiqué, le comité de fusion relève que cette évolution vise à apporter une réponse à l’essoufflement des comités. Il s’agit aussi de réduire les lourdeurs administratives et de faire entendre plus clairement les revendications de la branche. /comm-jhi