« Ma Commune à la Une » : La Chaux-de-Fonds

Cette semaine, La Chaux-de-Fonds est à l’honneur dans « La Matinale ». Perchée dans les montagnes neuchâteloises, la métropole horlogère de plus de 37'000 habitants s’illustre par son urbanisme inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Une ville animée, qui vient de vivre la 49e édition de sa Braderie, rendez-vous populaire incontournable.

Les pages du Journal le Ô, dirigé par Anthony Picard, mettent en lumière d’autres facettes de la cité. Celle d’abord de Nicolas Schmid, 47 ans, qui s’apprête à traverser l’Atlantique en solitaire sur un voilier de six mètres, soit 7'500 kilomètres d’un défi hors norme. Mais aussi un patrimoine plus discret, comme le crématoire, en service depuis 1910, valorisé par la déléguée Sylvie Pipoz. Et dès le 18 septembre, place à la Semaine du goût : vingt événements en dix jours pour questionner nos habitudes alimentaires, découvrir de nouvelles saveurs et promouvoir les produits du terroir. Autant d’initiatives qui confirment l’énergie et la diversité de la cité horlogère.

L’hebdo des montagnes suit cette actualité de très près, et nous en partage quelques moments par la voix d’Anthony Picard, son fondateur et éditeur :