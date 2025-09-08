Le BPA et les polices romandes unis contre l'inattention au volant

Une campagne de prévention intitulée « Quand vous conduisez...conduisez! » a été lancée par ...
Une campagne de prévention intitulée « Quand vous conduisez...conduisez! » a été lancée par le Bureau des préventions des accidents et les polices cantonales romandes ce lundi.

Le BPA lance une campagne de prévention sur l'inattention au volant ce lundi, avec la collaboration des polices cantonales. (Photo : illustration / archives). Le BPA lance une campagne de prévention sur l'inattention au volant ce lundi, avec la collaboration des polices cantonales. (Photo : illustration / archives).

L'inattention et la distraction sont responsables ou jouent un rôle dans près d'un tiers (31%) des accidents graves, tandis qu'un automobiliste sur trois se laisse régulièrement distraire au volant, indiquent des données du Bureau de prévention des accidents. Celui-ci a lancé lundi une campagne contre l'inattention au volant, de concert avec les polices romandes. Intitulée « Quand vous conduisez...conduisez! », la campagne recommande « d'adopter une attitude responsable », que ce soit « au volant, au guidon, à pied ou à cheval », indiquent ses concepteurs dans un communiqué. Les points-clés consistent à rester concentré tout au long du trajet, à laisser son téléphone loin du regard quel que soit le mode de déplacement et à s'arrêter à un endroit sécurisé pour « toute occupation accessoire » comme téléphoner, écrire un message, régler le GPS, ou encore boire ou manger.La campagne sera visible dans toute la Suisse romande pendant plusieurs semaines. Son message sera porté par le biais d'affiches, de clips vidéo dans les trois langues nationales et en anglais sur plusieurs supports, ainsi que sur les réseaux sociaux. /ATS


 

