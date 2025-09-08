Chasseron : un tenancier prêt à reprendre dès janvier

Tout le monde ne baisse pas les bras quant à l’hôtel du sommet vaudois. La commune de Bullet ...
Tout le monde ne baisse pas les bras quant à l’hôtel du sommet vaudois. La commune de Bullet a fait une proposition concrète à l’armée, appelée à se positionner ces prochaines semaines.

L'Hôtel de Chasseron. (Photo : Andrea Jeger) L'Hôtel de Chasseron. (Photo : Andrea Jeger)

L’hôtel de Chasseron pourrait ne pas fermer définitivement fin septembre. La commune de Bullet, sur laquelle se situe le sommet, est en étroits contacts avec l’armée, propriétaire du site. Les autorités communales ont proposé à Armasuisse d’établir une convention avec un tenancier qui se dit prêt à reprendre l’établissement dès le mois de janvier. La Municipalité attend une réponse de principe d’ici au 20 septembre, afin que le potentiel repreneur puisse éventuellement racheter le mobilier au tenancier sur le départ.

L’espoir est donc de mise du côté du Balcon du Jura. D’autant que le Conseiller national de Sainte-Croix Yvan Pahud a déposé deux interpellations urgentes au parlement : en décidant de fermer momentanément l’établissement, l’armée perturbe l’économie régionale et se prive d’un revenu, même minime.

La syndique de Bullet, Fabienne Dégailler, souligne que le législatif communal sera informé lors d’une séance le 15 septembre : « le législatif aura le dernier mot » quant aux divers scenarii. Qu’elle imagine, à ce stade, en deux étapes.

En collaboration avec Yvan Pahud, également syndic de Sainte-Croix, une proposition concrète a été faite à Armasuisse. « Nous proposons à l’armée de s’entendre dans un premier temps sur une solution intermédiaire [une convention qui permettrait au tenancier d’exploiter l’établissement cet hiver], avant d’avoir une solution pérenne. »

« Il est essentiel, pour la commune, qu’on puisse avoir une fermeture aussi courte que possible » explique Fabienne Dégailler.

Ecouter le son

A plus long terme, c’est aussi du concret : « Nous analysons plusieurs possibilités. Parmi les solutions potentielles, il y aurait une cessation du bâtiment de la part de l’armée au profit de la commune. C’est une des solutions envisagées. » En clair : un rachat de l’hôtel par les collectivités publiques. Le terrain resterait en mains de l’armée. Mais à quel prix ? « L’armée estime actuellement ses besoins et la valeur du bien ». Et à ce moment, la commune pourra dire si elle peut, et avec quels partenaires, racheter l’établissement. /aju

« Cela a un impact sur tout le Balcon du Jura » estime Fabienne Dégailler.

Ecouter le son


Actualisé le

 

