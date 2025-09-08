Chasseron : un tenancier prêt à reprendre dès janvier

L’hôtel de Chasseron pourrait ne pas fermer définitivement fin septembre. La commune de Bullet, sur laquelle se situe le sommet, est en étroits contacts avec l’armée, propriétaire du site. Les autorités communales ont proposé à Armasuisse d’établir une convention avec un tenancier qui se dit prêt à reprendre l’établissement dès le mois de janvier. La Municipalité attend une réponse de principe d’ici au 20 septembre, afin que le potentiel repreneur puisse éventuellement racheter le mobilier au tenancier sur le départ.

L’espoir est donc de mise du côté du Balcon du Jura. D’autant que le Conseiller national de Sainte-Croix Yvan Pahud a déposé deux interpellations urgentes au parlement : en décidant de fermer momentanément l’établissement, l’armée perturbe l’économie régionale et se prive d’un revenu, même minime.

La syndique de Bullet, Fabienne Dégailler, souligne que le législatif communal sera informé lors d’une séance le 15 septembre : « le législatif aura le dernier mot » quant aux divers scenarii. Qu’elle imagine, à ce stade, en deux étapes.

En collaboration avec Yvan Pahud, également syndic de Sainte-Croix, une proposition concrète a été faite à Armasuisse. « Nous proposons à l’armée de s’entendre dans un premier temps sur une solution intermédiaire [une convention qui permettrait au tenancier d’exploiter l’établissement cet hiver], avant d’avoir une solution pérenne. »