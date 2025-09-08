« C’est quoi ton association » : Lignum Neuchâtel

Le bois sera la star ce week-end en Suisse. Les 12 et 13 septembre 2025, la filière se mobilise pour les Journées du Bois Suisse 2025, avec des rendez-vous dans toutes les régions. À Neuchâtel, c’est Bevaix qui servira de point d’ancrage, sous l’impulsion de Lignum Neuchâtel. Objectif : montrer que ce matériau local et renouvelable est bien plus qu’une simple ressource — il peut aussi être une partie de la solution face aux défis climatiques.
Au programme : conférences, présentations de métiers et portes ouvertes pour la population le samedi. Professionnels, familles, écoles ou simples curieux sont invités à découvrir les savoir-faire et les multiples usages du bois. « Nous serons sur tous les fronts pour accueillir et informer le public », souligne Léo Chappuisot, de l’association Lignum Neuchâtel.
