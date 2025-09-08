« C’est quoi ton association » : Lignum Neuchâtel

Les associations de la région sont à l’honneur de « La Matinale ». Coup de projecteur sur Lignum Neuchâtel, en promotion pour les « Journées du bois Suisse 2025 », qui se déroulent les 12 et 13 septembre.

Le bois sera la star ce week-end en Suisse. Les 12 et 13 septembre 2025, la filière se mobilise pour les Journées du Bois Suisse 2025, avec des rendez-vous dans toutes les régions. À Neuchâtel, c’est Bevaix qui servira de point d’ancrage, sous l’impulsion de Lignum Neuchâtel. Objectif : montrer que ce matériau local et renouvelable est bien plus qu’une simple ressource — il peut aussi être une partie de la solution face aux défis climatiques.

Au programme : conférences, présentations de métiers et portes ouvertes pour la population le samedi. Professionnels, familles, écoles ou simples curieux sont invités à découvrir les savoir-faire et les multiples usages du bois. « Nous serons sur tous les fronts pour accueillir et informer le public », souligne Léo Chappuisot, de l’association Lignum Neuchâtel.

Vous avez une association et vous souhaitez venir en parler dans « La Matinale » ? Contactez sans plus attendre Raphael par mail. /rde


