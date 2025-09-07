Une 49e édition de la Braderie baignée de soleil

Grégoire Simon-Vermot, responsable de l’événementiel pour la Braderie, tire un bilan positif de ces deux nouveautés. A ses yeux, c’était aussi un bon choix de déplacer la tente officielle à la place de la Carmagnole. « A Espacité, il y avait parfois des problèmes de cohabitation sonore avec les autres stands. Là, ça nous a permis de faire notre truc à nous, sans déborder sur les stands », résume-t-il.

Les fêtards peuvent encore profiter de la Braderie jusqu’à 22 heures ce dimanche soir. Il faudra ensuite attendre 2027 et la 50e édition pour de nouvelles célébrations. /sbm