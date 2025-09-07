Une 49e édition de la Braderie baignée de soleil

La météo a sourit aux organisateurs de la Braderie à La Chaux-de-Fonds. Le soleil était largement au rendez-vous ce week-end pour la 49e édition. Le public a pu découvrir quelques nouveautés cette année parmi lesquelles un espace dédié aux familles mis sur pied à la place de la Carmagnole. De nombreuses animations étaient organisées depuis 10h30 le dimanche matin, en partenariat avec l’Amuse Bar : un spectacle de marionnettes, des contes, des jeux de société ou encore une chasse au trésor.
Reportage auprès d’une famille qui s’est lancée dans une escape box
Dimanche après-midi, deux jeunes adolescentes étaient aussi attablées autour d’un jeu.
Layla: « Je trouve ça super bien de pouvoir partager et d’avoir pleins de jeux à disposition. »
Autre nouveauté, cette année : un festival techno a été mis sur pied pour les soirées de vendredi et de samedi sous la tente officielle, déplacée sur la place de la Carmagnole pour cette édition. L’organisation était assurée par Tech with us. « La programmation qu’on a créée a su attirer le monde qu’il fallait pour remplir la tente », selon son président, Alexandre Turrian, qui tire un bilan positif de cette expérience.
Alexandre Turrian : « On avait un couple de cinquantenaire qui dansait pendant une heure de temps sur la scène. C’était magnifique. »
Grégoire Simon-Vermot, responsable de l’événementiel pour la Braderie, tire un bilan positif de ces deux nouveautés. A ses yeux, c’était aussi un bon choix de déplacer la tente officielle à la place de la Carmagnole. « A Espacité, il y avait parfois des problèmes de cohabitation sonore avec les autres stands. Là, ça nous a permis de faire notre truc à nous, sans déborder sur les stands », résume-t-il.
Les fêtards peuvent encore profiter de la Braderie jusqu’à 22 heures ce dimanche soir. Il faudra ensuite attendre 2027 et la 50e édition pour de nouvelles célébrations. /sbm