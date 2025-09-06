Un festin réalisé à partir d’invendus

Nourrir environ 200 personnes avec des aliments qui étaient voués à être jetés. Voilà le défi relevé ce samedi à Neuchâtel par l’association Foodwaste.ch, active dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. « Chaque Neuchâtelois jette en moyenne 75 kilos de nourriture par année, soit l’équivalent de 500 francs de denrées », indique Karim Hächler, responsable de projets et communication pour la Suisse romande chez Foodwaste.ch.

A l’aide de nombreux partenaires, les organisateurs ont préparé un banquet de plus de 200 couverts dans la cour du collège de la Promenade à l’heure du dîner. Les personnes intéressées pouvaient se servir librement et payer le montant qu’ils estimaient être juste. Vers 13h, 150 participants avaient déjà pris la direction du buffet.

