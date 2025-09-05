« Le monde en cause » : la France face à une nouvelle crise politique

La France est à nouveau plongée dans une crise politique en cette fin d’été. Le gouvernement de François Bayrou est en train de vaciller et il va jouer sa survie lundi. Le Premier ministre a, en effet, annoncé il y a une dizaine de jours qu’il allait solliciter un vote de confiance du Parlement comme nous l’explique de notre correspondante en France, Stéphanie Wenger :

