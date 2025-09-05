« Le monde en cause » : la France face à une nouvelle crise politique

Le Premier ministre, François Bayrou, a demandé la semaine passée la tenue d’un vote de confiance ...
Le Premier ministre, François Bayrou, a demandé la semaine passée la tenue d’un vote de confiance lundi au Parlement. La démarche devrait provoquer la chute de son gouvernement.

Les heures de François Bayrou à Matignon sont désormais comptées. (Photo : EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON). Les heures de François Bayrou à Matignon sont désormais comptées. (Photo : EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON).

La France est à nouveau plongée dans une crise politique en cette fin d’été. Le gouvernement de François Bayrou est en train de vaciller et il va jouer sa survie lundi. Le Premier ministre a, en effet, annoncé il y a une dizaine de jours qu’il allait solliciter un vote de confiance du Parlement comme nous l’explique de notre correspondante en France, Stéphanie Wenger :

Ecouter le son

Le Premier ministre a lui-même lancé le processus de ce vote :

Ecouter le son

En décembre dernier, le gouvernement de l’ancien Premier ministre, Michel Barnier, était tombé en raison d’une motion de censure. En ce début septembre, le résultat devrait être similaire même si la procédure est différente :

Ecouter le son

Notez qu’un mouvement social se profile également la semaine prochaine. Des syndicats et divers mouvements appellent à bloquer le pays. /alr


 

