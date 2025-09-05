Grève du climat : retards sur le réseau transN à Neuchâtel vendredi soir

Une marche liée à la Grève du climat perturbera la circulation des bus transN à Neuchâtel vendredi ...
Grève du climat : retards sur le réseau transN à Neuchâtel vendredi soir

Une marche liée à la Grève du climat perturbera la circulation des bus transN à Neuchâtel vendredi 5 septembre entre 18h et 19h, en particulier autour de la Place Pury.

La Place Pury sera particulièrement concernée par ces retards. (Photo d'archives.)  La Place Pury sera particulièrement concernée par ces retards. (Photo d'archives.) 

La circulation des bus transN sera perturbée vendredi 5 septembre en fin de journée à Neuchâtel. Entre 18h et 19h, une manifestation organisée dans le cadre de la Grève du climat et de la solidarité internationale traversera le centre-ville, selon un communiqué transmis par l’entreprise de transports.

Le cortège empruntera l’itinéraire de plusieurs lignes, dont les 101 (Cormondrèche – Marin), 102 (Place Pury – Serrières), 106 (Place Pury – Vallon de l’Ermitage), 107 (Place Pury – Hauterive/Marin), 108 (Place Pury – Temple des Valangines), 109 (Place Pury – Trois-Chênes), ainsi que les lignes 120, 421 et 422.

La Place Pury sera particulièrement concernée : le trafic des bus pourra y être interrompu durant 10 à 15 minutes pour laisser passer les manifestants. Des retards ponctuels de 10 à 20 minutes sont attendus sur le réseau.

TransN invite ses clientes et clients à anticiper ces perturbations et les remercie pour leur compréhension./comm-mlm


 

Actualités suivantes

« En route pour Berne » : Clarence Chollet

« En route pour Berne » : Clarence Chollet

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 10:57

« Le monde en cause » : la France face à une nouvelle crise politique

« Le monde en cause » : la France face à une nouvelle crise politique

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 17:52

« En Boîte » : GastronomIA épaule les restaurateurs

« En Boîte » : GastronomIA épaule les restaurateurs

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 18:30

Premier mois dédié à la santé mentale à Neuchâtel

Premier mois dédié à la santé mentale à Neuchâtel

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 17:40

Articles les plus lus

Du sursis pour des vols en bande et par métier

Du sursis pour des vols en bande et par métier

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 17:29

Premier mois dédié à la santé mentale à Neuchâtel

Premier mois dédié à la santé mentale à Neuchâtel

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 17:40

« Le monde en cause » : la France face à une nouvelle crise politique

« Le monde en cause » : la France face à une nouvelle crise politique

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 17:52

« En Boîte » : GastronomIA épaule les restaurateurs

« En Boîte » : GastronomIA épaule les restaurateurs

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 18:30

On brade encore (un tout petit peu) à la Braderie de La Chaux-de-Fonds

On brade encore (un tout petit peu) à la Braderie de La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 15:47

Du sursis pour des vols en bande et par métier

Du sursis pour des vols en bande et par métier

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 17:29

Premier mois dédié à la santé mentale à Neuchâtel

Premier mois dédié à la santé mentale à Neuchâtel

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 17:40

« En Boîte » : GastronomIA épaule les restaurateurs

« En Boîte » : GastronomIA épaule les restaurateurs

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 18:30

Couvet se dote d’une nouvelle crèche

Couvet se dote d’une nouvelle crèche

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 13:25

Salaire hommes-femmes: création d'un centre de compétence romand

Salaire hommes-femmes: création d'un centre de compétence romand

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 15:45

On brade encore (un tout petit peu) à la Braderie de La Chaux-de-Fonds

On brade encore (un tout petit peu) à la Braderie de La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 15:47

Du sursis pour des vols en bande et par métier

Du sursis pour des vols en bande et par métier

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 17:29