Grève du climat : retards sur le réseau transN à Neuchâtel vendredi soir

La circulation des bus transN sera perturbée vendredi 5 septembre en fin de journée à Neuchâtel. Entre 18h et 19h, une manifestation organisée dans le cadre de la Grève du climat et de la solidarité internationale traversera le centre-ville, selon un communiqué transmis par l’entreprise de transports.

Le cortège empruntera l’itinéraire de plusieurs lignes, dont les 101 (Cormondrèche – Marin), 102 (Place Pury – Serrières), 106 (Place Pury – Vallon de l’Ermitage), 107 (Place Pury – Hauterive/Marin), 108 (Place Pury – Temple des Valangines), 109 (Place Pury – Trois-Chênes), ainsi que les lignes 120, 421 et 422.

La Place Pury sera particulièrement concernée : le trafic des bus pourra y être interrompu durant 10 à 15 minutes pour laisser passer les manifestants. Des retards ponctuels de 10 à 20 minutes sont attendus sur le réseau.

TransN invite ses clientes et clients à anticiper ces perturbations et les remercie pour leur compréhension./comm-mlm