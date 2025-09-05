Fréquentation des campings en hausse

L’offre hôtelière, elle, vient de perdre une adresse de référence dans le canton. Entièrement rénové, l’hôtel de la Fleur de Lis au Locle fermera ses portes ce samedi. Sa faillite a été prononcée a indiqué Arcinfo. Cet établissement accueillait aussi bien des touristes de passage que des hommes d’affaires, nous a encore précisé Yannick Placi.

Directrice de l’hôtel des Endroits, à La Chaux-de-Fonds, Véronique Collembel-Vogt insiste sur l’importance de cette clientèle d’affaires, qu’elle juge précieuse. Mais elle évoque aussi le fait que son établissement dispose d’un atout supplémentaire, l’accueil wellness, en pleine nature, qui attire des hôtes privés. Ce que peu d’hôtels proposent dans la région et que n’avait par exemple pas l’hôtel de la Fleur de Lis. /mne