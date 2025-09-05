Fréquentation des campings en hausse

La tendance à la hausse ne concerne pas le canton de Neuchâtel : par rapport au même mois de l’année précédente, la fréquentation des établissements hôteliers helvétiques a augmenté de 2,7% en juillet. Un mois marqué par l’Euro féminin de football. Ces résultats provisoires ont été dévoilés ce vendredi par l’Office fédéral des statistiques. À l’inverse, la région des Trois-Lacs a attiré moins de touristes : « Nous avons enregistré une légère baisse », admet Yannick Placi, le directeur de Tourisme neuchâtelois. Il relève toutefois que l’hébergement de deux équipes nationales dans des hôtels du Littoral, lors de l’Euro, n’a pas encore été comptabilisé : « Il faut aussi remarquer que par rapport à l’année de référence de 2019, l’augmentation est de 18% ». Un autre chiffre est en revanche plus étonnant. Les nuitées en camping, elles, ont progressé de 67% : « Il s’agit toujours de comparer au mois de juillet 2024. C’est parfois difficile à expliquer, mais les aléas météorologiques y sont aussi pour quelque chose. L’attrait de la Tourist Card constitue un autre argument qui peut attirer les campeurs. », relève encore Yannick Placi.
Yannick Placi : « Un bel argument pour les campeurs. »
L’offre hôtelière, elle, vient de perdre une adresse de référence dans le canton. Entièrement rénové, l’hôtel de la Fleur de Lis au Locle fermera ses portes ce samedi. Sa faillite a été prononcée a indiqué Arcinfo. Cet établissement accueillait aussi bien des touristes de passage que des hommes d’affaires, nous a encore précisé Yannick Placi.
Directrice de l’hôtel des Endroits, à La Chaux-de-Fonds, Véronique Collembel-Vogt insiste sur l’importance de cette clientèle d’affaires, qu’elle juge précieuse. Mais elle évoque aussi le fait que son établissement dispose d’un atout supplémentaire, l’accueil wellness, en pleine nature, qui attire des hôtes privés. Ce que peu d’hôtels proposent dans la région et que n’avait par exemple pas l’hôtel de la Fleur de Lis. /mne