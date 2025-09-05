« En route pour Berne » : Clarence Chollet

La chasse aux polluants éternels, le financement de la 13e rente AVS et la survie des poissons : trois sujets au programme de la session d’automne des chambres fédérales, sur lesquels s’arrête la conseillère nationale neuchâteloise Clarence Chollet.
L’heure de la rentrée approche à Berne pour les parlementaires fédéraux, avec le début de la session d’automne. Elle commence lundi, avec de nombreux sujets de débat au programme. Les élus des deux chambres vont discuter par exemple des allocations de garde, de la révision de la Loi sur les cartels ou encore de l’administration numérique avec une introduction de la récolte de signatures électroniques.
Dans « En route pour Berne » vendredi, RTN recevait la conseillère nationale Verte Clarence Chollet. Parmi les gros dossiers qui retiennent le plus son attention, il y a la session extraordinaire de mardi sur les PFAS, ces polluants éternels qu’on retrouve potentiellement dans notre environnement et notre corps. À travers une série de motions, les différents bords politiques proposent des approches différentes. Parmi celles-ci, celles qui ont la préférence de la Neuchâteloise sont celles qui consistent à « interdire les matières qui amènent ces polluants sauf pour les usages essentiels, limiter leur production, mieux labelliser ou taxer » ces substances. En tout cas, selon elle, dans ce dossier, « La dépollution est un immense enjeu, ça va coûter extrêmement cher ».
Repenser le financement de la 13e rente
Autre sujet au programme : le financement de la 13e rente AVS. On s’achemine presque certainement vers une solution portée par la TVA. Mais Clarence Chollet rappelle que celle-ci doit en principe être provisoire. Elle préférait à l’avenir une taxe sur la valeur ajoutée, mais concentrée sur les produits de luxe, plus sociale, ou alors un prélèvement sur les transactions financières ou les successions.
La conseillère nationale a encore mis en lumière la motion de l’ex-conseillère aux États neuchâteloise Céline Vara, qui s’alarme que « trois quarts des poissons indigènes ont disparu ou sont en voie de disparition » et qui réclame un plan d’action. Le texte est soutenu par le conseiller fédéral Albert Rösti, il a déjà été accepté par la Chambre des Cantons et devrait l’être à celle du peuple, selon Clarence Chollet. Un succès qui s’explique par le fait que la motion « protège l’environnement, mais protège aussi une activité économique importante, notamment dans le canton de Neuchâtel », à savoir la pêche. /jhi