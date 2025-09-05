« En route pour Berne » : Clarence Chollet

L’heure de la rentrée approche à Berne pour les parlementaires fédéraux, avec le début de la session d’automne. Elle commence lundi, avec de nombreux sujets de débat au programme. Les élus des deux chambres vont discuter par exemple des allocations de garde, de la révision de la Loi sur les cartels ou encore de l’administration numérique avec une introduction de la récolte de signatures électroniques.

Dans « En route pour Berne » vendredi, RTN recevait la conseillère nationale Verte Clarence Chollet. Parmi les gros dossiers qui retiennent le plus son attention, il y a la session extraordinaire de mardi sur les PFAS, ces polluants éternels qu’on retrouve potentiellement dans notre environnement et notre corps. À travers une série de motions, les différents bords politiques proposent des approches différentes. Parmi celles-ci, celles qui ont la préférence de la Neuchâteloise sont celles qui consistent à « interdire les matières qui amènent ces polluants sauf pour les usages essentiels, limiter leur production, mieux labelliser ou taxer » ces substances. En tout cas, selon elle, dans ce dossier, « La dépollution est un immense enjeu, ça va coûter extrêmement cher ».