« Ça part en live » avec Olivier Cheuwa

Du Cameroun au Canada, avant de poser ses valises en Suisse en 2011, le parcours d’Olivier Cheuwa ressemble à un véritable tour du monde musical. Chanteur, compositeur et interprète, il s’inspire des cultures qu’il a traversées pour nourrir une musique généreuse et métissée. En plus de vingt ans de carrière, il a partagé la scène avec des géants tels que Youssou N’Dour ou Manu Dibango, tout en affirmant une identité artistique qui marie authenticité et ouverture.

Aujourd’hui, Olivier Cheuwa se distingue autant par sa présence scénique que par son rôle de passeur. On le retrouve régulièrement comme membre du jury du Swiss Voice Tour, où il encourage les nouvelles générations à trouver leur voix. Son dernier EP, « Lovely Day », explore un mélange subtil de soul et d’afrobeat, porté par un thème qui traverse l’ensemble de son œuvre : l’amour. Invité dans « La Matinale », guitare à la main, il a livré une prestation intimiste qui rappelle pourquoi ses concerts sont synonymes de partage et d’émotion.