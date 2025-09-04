On brade encore (un tout petit peu) à la Braderie de La Chaux-de-Fonds

Tous les deux ans, le Pod à La Chaux-de-Fonds est en liesse durant trois jours : la Braderie commence vendredi après-midi dans la Métropole horlogère. Un rendez-vous bisannuel très attendu, et pas seulement des fêtards. Si les affaires ne sont plus ce qu’elles étaient et que la fête a beaucoup perdu son sens premier, les quelques magasins de mode restants sur l’artère principale de la ville jouent le jeu et s’y retrouvent financièrement. Quant au plaisir de brader et de négocier les prix, il demeure. En témoignent les responsables des magasins Tchouky, Bartone et MMK boutique. « A la Braderie, les clients se permettent de négocier. Et nous, on fait souvent un petit geste, parce que [l’événement] est fait pour ça », témoigne Aline Rosa, qui expérimente la chose depuis presque 22 ans.