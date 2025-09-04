On brade encore (un tout petit peu) à la Braderie de La Chaux-de-Fonds

Ce n’est plus comme à la « belle époque », mais les quelques magasins de mode restants sur ...
On brade encore (un tout petit peu) à la Braderie de La Chaux-de-Fonds

Ce n’est plus comme à la « belle époque », mais les quelques magasins de mode restants sur le Pod jouent toujours bien le jeu lors de la grande fête bisannuelle de la Métropole horlogère. Témoignages.

Il y a toujours foule à la Braderi de La Chaux-de-Fonds (photo : archives). Il y a toujours foule à la Braderi de La Chaux-de-Fonds (photo : archives).

Tous les deux ans, le Pod à La Chaux-de-Fonds est en liesse durant trois jours : la Braderie commence vendredi après-midi dans la Métropole horlogère. Un rendez-vous bisannuel très attendu, et pas seulement des fêtards. Si les affaires ne sont plus ce qu’elles étaient et que la fête a beaucoup perdu son sens premier, les quelques magasins de mode restants sur l’artère principale de la ville jouent le jeu et s’y retrouvent financièrement. Quant au plaisir de brader et de négocier les prix, il demeure. En témoignent les responsables des magasins Tchouky, Bartone et MMK boutique. « A la Braderie, les clients se permettent de négocier. Et nous, on fait souvent un petit geste, parce que [l’événement] est fait pour ça », témoigne Aline Rosa, qui expérimente la chose depuis presque 22 ans. 

Aline Rosa : « Les clients se permettent de négocier. La Braderie, est fait pour ça »

Ecouter le son

Les enseignes font de bonnes affaires durant trois jours. « Cela nous permet aussi de vider nos stocks », explique Yasmina Hasanic. Gros bémol : le prix des emplacements « augmente », selon les vendeuses. « C’est un gros investissement. On se prépare depuis trois semaines, mais ça vaut la peine », estime Kelly Carvalho.

Notre résumé en 2'30''

Ecouter le son

La Braderie de La Chaux-de-Fonds s’ouvre à midi ce vendredi et se termine dimanche à 22 heures. /vco


 

Actualités suivantes

Salaire hommes-femmes: création d'un centre de compétence romand

Salaire hommes-femmes: création d'un centre de compétence romand

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 15:45

Couvet se dote d’une nouvelle crèche

Couvet se dote d’une nouvelle crèche

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 13:25

Un demi-siècle de microtechnique à Neuchâtel

Un demi-siècle de microtechnique à Neuchâtel

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 11:31

« C’est quoi ton association ? » : L’AAPDV

« C’est quoi ton association ? » : L’AAPDV

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 10:26

Articles les plus lus

Légère hausse du taux de chômage à Neuchâtel en août

Légère hausse du taux de chômage à Neuchâtel en août

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 10:22

« C’est quoi ton association ? » : L’AAPDV

« C’est quoi ton association ? » : L’AAPDV

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 10:26

Un demi-siècle de microtechnique à Neuchâtel

Un demi-siècle de microtechnique à Neuchâtel

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 11:31

Couvet se dote d’une nouvelle crèche

Couvet se dote d’une nouvelle crèche

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 13:25

Quatre millions de francs pour rénover Beau-Site à La Chaux-de-Fonds

Quatre millions de francs pour rénover Beau-Site à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 05:32

Légère hausse du taux de chômage à Neuchâtel en août

Légère hausse du taux de chômage à Neuchâtel en août

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 10:22

« C’est quoi ton association ? » : L’AAPDV

« C’est quoi ton association ? » : L’AAPDV

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 10:26

Un demi-siècle de microtechnique à Neuchâtel

Un demi-siècle de microtechnique à Neuchâtel

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 11:31

Les seniors neuchâtelois apprécient le billet par SMS

Les seniors neuchâtelois apprécient le billet par SMS

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 17:42

Une villa ravagée par les flammes à Cheyres

Une villa ravagée par les flammes à Cheyres

Région    Actualisé le 03.09.2025 - 18:21

Quatre millions de francs pour rénover Beau-Site à La Chaux-de-Fonds

Quatre millions de francs pour rénover Beau-Site à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 05:32

Légère hausse du taux de chômage à Neuchâtel en août

Légère hausse du taux de chômage à Neuchâtel en août

Région    Actualisé le 04.09.2025 - 10:22