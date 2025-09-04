Couvet se dote d’une nouvelle crèche

Nouvelle organisation du système parascolaire au Val-de-Travers. Le Conseil communal a annoncé ce jeudi matin l’ouverture d’une crèche à Couvet. Elle a accueilli les premiers enfants le 25 août dernier dans des locaux spécialement conçus pour le préscolaire. La nouvelle structure a actuellement une capacité d’accueil de 60 enfants de 0 à 4 ans. « Ces nouveaux locaux permettent d’améliorer l’offre communale en matière d’accueil préscolaire et de répondre aux besoins croissants des familles », notent les autorités dans un communiqué.

De plus, c’est tout le système parascolaire qui a été réorganisé : tous les lieux d’accueils sont désormais regroupés à la rue Edouard-Dubied 2 à Couvet. Le site parascolaire d’espaceVAL ferme ainsi ses portes. Des portes ouvertes seront organisées au printemps 2026 pour que la population puisse venir découvrir les nouveaux espaces. /comm-crb