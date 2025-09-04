« C’est quoi ton association ? » : L’AAPDV

Face à la multiplication des arnaques, une nouvelle association voit le jour dans notre canton : l’AAPDV (Association d’Aide aux Personnes en Détresse Victimes d’Arnaques). Fondée par Claudia Venancio et Nathalie Marchand, elle propose un accompagnement concret aux victimes à travers l’écoute, le conseil, la prévention et la mise en place d’un réseau solidaire favorisant le partage de biens et de matériel de première nécessité. L’objectif est clair : rompre l’isolement et rappeler à chacun qu’il n’est pas seul face à ces épreuves.

Encore à ses débuts, l’AAPDV cherche à rassembler ses premiers membres via sa page Facebook avec une adhésion active fixée à 50 CHF. Un crowdfunding est également lancé sur la plateforme « Héros Locaux » de la Raiffeisen, afin de donner à l’association les moyens de se structurer et de développer ses actions.