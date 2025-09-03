Une vision 2.0 du patrimoine neuchâtelois

Le programme des journées européennes du patrimoine 2025 a été dévoilé mercredi matin à l’église catholique de Peseux. Sous le thème « Histoires d’architectures », dix sites du canton de Neuchâtel dévoileront leurs secrets au public du 13 au 14 septembre. Des visites qui ne se limiteront cependant pas à des monuments traditionnels.
« Nous voulons montrer la diversité des visions qu’on peut avoir du patrimoine ». C’est ainsi que la conseillère d’État en charge de la sécurité, la digitalisation et la culture, Céline Vara, a introduit les journées européennes du patrimoine 2025 ce mercredi matin lors d’une conférence de presse à l’église catholique de Peseux. Elles se dérouleront le week-end du 13 au 14 septembre sous le thème « Histoires d’architectures », au pluriel. À cette occasion le public pourra découvrir 10 lieux du canton de Neuchâtel sous un angle inédit. « Il n'y a rarement qu’une seule histoire dans l’architecture d’un bâtiment », développe Marie Majeux, architecte et cheffe de projet pour les journées européennes du patrimoine. Lorsque l’on pense « patrimoine », on imagine de vieux bâtiments historiques, cependant cette édition 2025 mettra l’accent sur le patrimoine de la seconde moitié du 20e siècle, souvent peu connu.
« Le patrimoine reflète les préoccupations de notre société. »
Parmi les sites à découvrir du 13 au 14 septembre, trois ont été récemment rénovés : le temple de St-Blaise, le collège des Parcs à Neuchâtel et le temple des Eplatures à La Chaux-de-Fonds. L’occasion pour les visiteurs de voir de plus près le travail de conservation et de sauvegarde entrepris ainsi que les évolutions architecturales et historiques de ces bâtiments. « C’est presque un travail de détective qu’il faut entreprendre pour découvrir les multiples histoires qui ont façonné un bâtiment », ajoute la cheffe de projet. Mais cette année, la notion de patrimoine se veut aussi plus « inclusif », car elle englobe des pratiques culturelles ou des espaces urbains, comme le skatepark du collège des Jeanneret au Locle.
Marie Majeux : « Le skatepark est issu de la subculture. »
Les autres lieux à découvrir du 13 au 14 septembre sont : le site Dubied à Couvet, l’Orphelinat Borel à Dombresson, un immeuble du 19e situé à la rue des Musées 24 à La Chaux-de-Fonds, les habitations des Deurres et des Battieux à Serrières ainsi qu’une exposition des archives de la ville retraçant les projets de divers concours d’architecture qui auraient pu voir le jour dans la capitale neuchâteloise. « C’est aussi l’occasion de découvrir une histoire alternative », termine Marie Majeux. Finalement, l’église catholique de Peseux, où a eu lieu la conférence de presse, est aussi au programme des journées européennes du patrimoine. /crb