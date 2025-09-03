Une vision 2.0 du patrimoine neuchâtelois

Parmi les sites à découvrir du 13 au 14 septembre, trois ont été récemment rénovés : le temple de St-Blaise, le collège des Parcs à Neuchâtel et le temple des Eplatures à La Chaux-de-Fonds. L’occasion pour les visiteurs de voir de plus près le travail de conservation et de sauvegarde entrepris ainsi que les évolutions architecturales et historiques de ces bâtiments. « C’est presque un travail de détective qu’il faut entreprendre pour découvrir les multiples histoires qui ont façonné un bâtiment », ajoute la cheffe de projet. Mais cette année, la notion de patrimoine se veut aussi plus « inclusif », car elle englobe des pratiques culturelles ou des espaces urbains, comme le skatepark du collège des Jeanneret au Locle.