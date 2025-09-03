Une villa ravagée par les flammes à Cheyres

Aux alentours de 7h30 ce mercredi matin, un incendie déclaré dans une habitation de Cheyres a été rapporté au Centre d’engagement et d’alarme de la Police cantonale de Fribourg. Les deux habitants de la villa ainsi que les trois vivant dans les propriétés contiguës ont pu sortir de chez eux à temps et s’en sont sortis sans blessures. Cependant, le chien de l’habitation n’a pas pu s’échapper et est mort dans l’incendie. Les flammes ravageant la villa ont pu être maîtrisées par les sapeurs-pompiers du Bataillon Broye dépêchés sur place, mais cette dernière est détruite. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’incendie, dont les circonstances restent pour l’instant inconnues. /comm-awa