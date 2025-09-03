Les seniors neuchâtelois apprécient le billet par SMS

L’AVIVO et TransN proposent des ateliers transports publics aux seniors. L’occasion d’expliquer ...
Les seniors neuchâtelois apprécient le billet par SMS

L’AVIVO et TransN proposent des ateliers transports publics aux seniors. L’occasion d’expliquer les nouveautés en matière de titre de transport.

Une trentaine d'ainés ont participé mercredi à Neuchâtel à l'atelier organisé par l'AVIVO et TransN. Une trentaine d'ainés ont participé mercredi à Neuchâtel à l'atelier organisé par l'AVIVO et TransN.

Seniors et nouvelles technologies, le duo ne fait pas toujours des étincelles. Ce qui dans un monde toujours plus numérique peut poser un certain nombre de problèmes. Du côté de la section cantonale neuchâteloise de l’AVIVO, l’association pour la défense des intérêts des retraités, on essaye d’anticiper au maximum. Mercredi matin par exemple, une trentaine de personnes âgées avaient rendez-vous avec TransN dans une brasserie de la ville de Neuchâtel. Objectif pour l’entreprise de transport public : présenter ses nouveautés en matière de titre de transport et notamment le billet par SMS lancé le 20 août dernier. Une solution qui enthousiasme les ainés.

« Ce billet SMS est très bien. »

Ecouter le son

TransN et l’AVIVO collaborent pour trouver des solutions et apaiser les craintes des ainés par rapport aux nouvelles technologies. Des échanges qui ont permis à l’entreprise de transports publics de comprendre que les seniors ne sont pas très à l’aise lorsqu’il s’agit d’ouvrir un compte sur une application ou avec le fait d’utiliser en ligne leur carte de crédit. La solution du billet SMS ne nécessite ni l’un ni l’autre.

Guillaume-Emile Wenger, responsable de la distribution chez TransN : « L’avantage [du billet SMS], c’est qu’on n’a pas besoin de compte. » 

Ecouter le son

Mercredi matin, une trentaine d’ainés ont profité de cet atelier. En plus du billet SMS qui ne concerne que le réseau TransN, les seniors ont pu se familiariser avec FairtiQ. Une application pour smartphone qui permet d’acheter un titre de transport pour toute la Suisse et même le Lichtenstein.

Trois autres ateliers AVIVO-TransN sont prévus dans le canton de Neuchâtel. Le 10 septembre à Fleurier, le 17 septembre à La Chaux-de-Fonds et le 24 septembre au Locle. /cwi


