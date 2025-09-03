Les seniors neuchâtelois apprécient le billet par SMS

Mercredi matin, une trentaine d’ainés ont profité de cet atelier. En plus du billet SMS qui ne concerne que le réseau TransN, les seniors ont pu se familiariser avec FairtiQ. Une application pour smartphone qui permet d’acheter un titre de transport pour toute la Suisse et même le Lichtenstein.

Trois autres ateliers AVIVO-TransN sont prévus dans le canton de Neuchâtel. Le 10 septembre à Fleurier, le 17 septembre à La Chaux-de-Fonds et le 24 septembre au Locle. /cwi