La Case-à-Chocs, le lieu de vie de Mathias Kerninon

La Case-à-Chocs ouvre un nouveau chapitre. Une équipe renouvelée prend en mains la salle de musique de Neuchâtel. La Ville de Neuchâtel et l’Association de coordination de La Case-à-Chocs ont nommé Rana Bassil coordinatrice générale. Elle entre en poste le 6 octobre. Mathias Kerninon est le nouveau responsable de la programmation. Il a entamé son mandat mardi de cette semaine.

Lui qui dit voir l’institution comme « un lieu de vie » est au bénéfice d’un riche parcours au sein de diverses institutions culturelles suisses, comme Le Romandie à Lausanne, L’Amalgame à Yverdon ou le festival international de la marionnette à Neuchâtel. Son parcours l’a progressivement rapproché du canton de Neuchâtel et il a d’ailleurs souvent fréquenté la salle en tant que spectateur, autant d’éléments qui l’ont poussé à s’intéresser à ce poste. Invité dans la Matinale RTN, il a confié que son réseau et sa trajectoire, avec sa composante dans le domaine de la communication, représentent ses principaux atouts face à ce nouveau défi.