« Faites-nous rire » : David Charles, roi de la fête

Faire la fête, c'est un véritable métier. Et David Charles maîtrise parfaitement l'art d'ambiancer une piste de danse, comme les auditrices et auditeurs de « La Matinale ». Cependant, dans un secteur en constante évolution, rester dans la tendance relève parfois du défi - comme l'a prouvé la récente soirée blanche qui a rassemblé plus de 7'000 personnes à Neuchâtel.

Si côté dress code, notre humoriste s'est retrouvé un brin dans le pétrin (qui dit soirée blanche dit garde-robe à réviser), cette petite galère vestimentaire lui a directement inspiré une nouvelle création. Un titre spécialement calibré pour mettre tout le monde dans l'ambiance avant même d'avoir résolu le mystère de la tenue parfaite.

Preuve que même les petites galères peuvent se transformer en opportunités créatives.