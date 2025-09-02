« Les Experts » : Avoir un mot de passe fiable, le mode d’emploi

Oubliez « 123456 » ou « motdepasse » : en 2025, ces codes sont l’équivalent de laisser la porte grande ouverte avec un panneau « Servez-vous ! ». Quand il s’agit de sécurité, un seul mot d’ordre pour Raphaël Vallat, « Plus c’est long, plus c’est dur à casser ». La règle d’or : une phrase entière d’au moins douze caractères (exemple : MonChien5anAimeLes#), s’assurer que chaque compte à son mot de passe unique, un gestionnaire de mots de passe comme coffre-fort numérique, et surtout l’authentification à deux facteurs, ce fameux deuxième verrou qui sauve la mise.

Car un piratage ne se résume pas à un simple bug agaçant : il peut vider votre compte bancaire, voler votre identité, exposer vos photos de vacances… ou vous bannir définitivement de vos propres réseaux sociaux. Pour vérifier si vos données circulent déjà dans la nature, l’outil gratuit « Have I Been Pwned » fait office de miroir magique. Et si la réponse est oui, pas de panique : on change de mot de passe en suivant les conseils de notre expert en cybersécurité Raphaël Vallat. Également responsable de siteweb.ch depuis plus de 25 ans :