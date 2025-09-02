« Les Experts » : Avoir un mot de passe fiable, le mode d’emploi

Vol d’argent, usurpation d’identité ou blocage de comptes : un simple mot de passe faible peut ...
« Les Experts » : Avoir un mot de passe fiable, le mode d’emploi

Vol d’argent, usurpation d’identité ou blocage de comptes : un simple mot de passe faible peut tout compromettre. Notre expert en cybersécurité Raphaël Vallat livre ses conseils pour mieux se protéger.

Raphaël Vallat, notre expert en cybersécurité, dans « La Matinale ». Raphaël Vallat, notre expert en cybersécurité, dans « La Matinale ».

Oubliez « 123456 » ou « motdepasse » : en 2025, ces codes sont l’équivalent de laisser la porte grande ouverte avec un panneau « Servez-vous ! ». Quand il s’agit de sécurité, un seul mot d’ordre pour Raphaël Vallat, « Plus c’est long, plus c’est dur à casser ». La règle d’or : une phrase entière d’au moins douze caractères (exemple : MonChien5anAimeLes#), s’assurer que chaque compte à son mot de passe unique, un gestionnaire de mots de passe comme coffre-fort numérique, et surtout l’authentification à deux facteurs, ce fameux deuxième verrou qui sauve la mise.

Car un piratage ne se résume pas à un simple bug agaçant : il peut vider votre compte bancaire, voler votre identité, exposer vos photos de vacances… ou vous bannir définitivement de vos propres réseaux sociaux. Pour vérifier si vos données circulent déjà dans la nature, l’outil gratuit « Have I Been Pwned » fait office de miroir magique. Et si la réponse est oui, pas de panique : on change de mot de passe en suivant les conseils de notre expert en cybersécurité Raphaël Vallat. Également responsable de siteweb.ch depuis plus de 25 ans :

Raphaël Vallat : « C'est mieux de changer régulièrement son mot de passe. Mais l'idéal c'est d'en avoir un costaud dès le départ. »

La semaine prochaine dans « La Matinale », les assurances seront au cœur de notre rendez-vous. Nous recevrons Bastien Victor Maire, directeur de Neuchâtel Assurances. /rde


