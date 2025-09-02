Des officiers de l'armée condamnés pour bizutage à Colombier

Pour avoir passé à tabac 22 recrues à la caserne de Colombier dans le cadre d'une cérémonie ...
Pour avoir passé à tabac 22 recrues à la caserne de Colombier dans le cadre d'une cérémonie de promotion en 2018, une commandante de l’armée suisse et douze officiers ont récemment été condamnés par la justice militaire, affirment différents journaux ce mardi.

C'est à Colombier que le bizutage s'est déroulé en 2018. (Photo d'illustration : archives) C'est à Colombier que le bizutage s'est déroulé en 2018. (Photo d'illustration : archives)

Une affaire de bizutage devant la justice militaire. Une commandante de l’armée suisse et douze officiers ont été condamnés pour un passage à tabac qui était survenu en 2018 à la caserne de Colombier, selon plusieurs journaux alémaniques : l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt.

Lors d’une cérémonie de promotion, 22 recrues avaient été blessées à coups de poing. Deux d’entre elles avaient dû être transportées aux urgences hospitalières et eu des côtes fracturées. C’est le médecin militaire qui avait porté plainte. Les officiers s’étaient défendus en parlant de rituel officiel. /ATS-sbm


