Bénéfice record au Gala Max

L’édition 2025 du Gala Max a cartonné. Elle a permis de générer un bénéfice record de 145'000 francs, soit 45'000 francs de plus que lors de l’année précédente. Si ce montant est intégralement redistribué au sport neuchâtelois, le 90% (130'000 francs) sera reversé à la Xamax Academy. Ce chèque sera officiellement remis vendredi 12 septembre au stade de La Maladière, lors du match de Challenge League entre Neuchâtel Xamax et Wil. Les 10% restants (15'000 francs) seront attribués à des projets sportifs cantonaux, avec le soutien des associations suivantes : HCC Academy, Padel School Neuchâtel, Groove Session Academy, Judo Club Cortaillod-Neuchâtel, Neuchâtel Hockey Academy et École de Cirque TAJum’s. La prochaine édition du Gala Max est agendée au 22 mai 2026. /comm-mne


