Record d’affluence au Festival des sports de Neuchâtel

La 25e édition de la manifestation a proposé près de 50 disciplines et a accueilli quelque ...
La 25e édition de la manifestation a proposé près de 50 disciplines et a accueilli quelque 12'000 participants le weekend dernier aux Jeunes-Rives.

Une des nombreuses activités proposées aux Jeunes-Rives le weekend dernier. (Photo : Lucas Vuitel) Une des nombreuses activités proposées aux Jeunes-Rives le weekend dernier. (Photo : Lucas Vuitel)

Le Festival des sports de Neuchâtel signe un record de fréquentation. Le weekend dernier, ce sont environ 12'000 personnes qui étaient rassemblées aux Jeunes-Rives pour profiter de la 25e édition de l’évènement. Le public a pu s’initier au sport au travers des quelque 50 disciplines proposées gratuitement dans le cadre de la manifestation.

Le festival a compté un cinéma Open air « silent », la finale du tournoi interquartiers de football organisé par l’ANF et le Centre de loisirs, un tournoi de pétanque, un battle de street-workout et des démonstrations aériennes, ainsi que de nouvelles activités tels l’acroyoga, l’hyrox ou le streetfootball notamment. La 26e édition de l’évènement a d’ores et déjà été annoncée pour août 2026. /comm-awa


