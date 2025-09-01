Record d’affluence au Festival des sports de Neuchâtel

Le Festival des sports de Neuchâtel signe un record de fréquentation. Le weekend dernier, ce sont environ 12'000 personnes qui étaient rassemblées aux Jeunes-Rives pour profiter de la 25e édition de l’évènement. Le public a pu s’initier au sport au travers des quelque 50 disciplines proposées gratuitement dans le cadre de la manifestation.

Le festival a compté un cinéma Open air « silent », la finale du tournoi interquartiers de football organisé par l’ANF et le Centre de loisirs, un tournoi de pétanque, un battle de street-workout et des démonstrations aériennes, ainsi que de nouvelles activités tels l’acroyoga, l’hyrox ou le streetfootball notamment. La 26e édition de l’évènement a d’ores et déjà été annoncée pour août 2026. /comm-awa