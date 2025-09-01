« Ma Commune à la Une » : Le Landeron

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec ...
Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec les hebdomadaires qui font vivre nos régions.

Céline Smith, rédactrice en chef du Bulcom, dans « La Matinale ». Céline Smith, rédactrice en chef du Bulcom, dans « La Matinale ».

Cette semaine, Le Landeron est à l’honneur dans « La Matinale ». Au cœur de l’Entre-deux-Lacs, la commune neuchâteloise de plus de 4’500 habitants célèbre en 2025 son 700e anniversaire. Une année exceptionnelle marquée par une série de festivités.

Le week-end dernier, les traditionnelles Médiévales ont une fois de plus attiré des milliers de visiteurs venus plonger dans l’atmosphère unique de la cité transformée en décor d’époque. Concerts, expositions et animations rythmeront encore les prochains mois, confirmant le dynamisme culturel de ce village des rives du lac de Bienne.

Le Bulcom suit de près ces temps forts, comme le souligne sa rédactrice en chef, Céline Smith.

Céline Smith : « C'est une année exceptionnelle pour le Landeron, ils ont vraiment vu les choses en grand. »

Ecouter le son

Lundi prochain, « Ma commune à la Une » prendra de l’altitude avec une escale dans les montagnes neuchâteloises, aux côtés d’Anthony Picard, du Journal du Ô. /rde


