« Ma Commune à la Une » : Le Landeron

Cette semaine, Le Landeron est à l’honneur dans « La Matinale ». Au cœur de l’Entre-deux-Lacs, la commune neuchâteloise de plus de 4’500 habitants célèbre en 2025 son 700e anniversaire. Une année exceptionnelle marquée par une série de festivités.

Le week-end dernier, les traditionnelles Médiévales ont une fois de plus attiré des milliers de visiteurs venus plonger dans l’atmosphère unique de la cité transformée en décor d’époque. Concerts, expositions et animations rythmeront encore les prochains mois, confirmant le dynamisme culturel de ce village des rives du lac de Bienne.

Le Bulcom suit de près ces temps forts, comme le souligne sa rédactrice en chef, Céline Smith.