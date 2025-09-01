La Boudrysia revient avec les mêmes règles de jeu

La fête se tient du 12 au 14 septembre à Boudry. Vignerons, société locales et comité d’organisation : tous se mettent ensemble pour partager des bons moments et mettre en avant le vin boudrysan lors de la 27e édition sur le thème des jeux d’arcades.
La Boudrysia veut faire jouer les sociétés locales. La fête bisannuelle revient du 12 au 14 septembre. Le thème de cette 27e édition est les jeux d’arcades, comme le comité l'a présenté ce lundi. Un jeu auquel le comité veut faire participer les stands. La Boudrysia a à cœur de mettre sa ville et son terroir à l’honneur. Même si le comité a passablement changé ces dernières années, l’objectif est toujours le même selon le nouveau président Marcel Meyer : faire la part belle aux vignerons de Boudry.
Marcel Meyer : « Transmettre cet amour du vin, de la fête, de l’amitié et du partage. »
Cette année, les vignerons de Boudry seront au nombre de cinq. Et ils seront accompagné, sous la tente officielle uniquement, par des vins à l’appellation Bonvillars, invité d’honneur de cette 27e édition. Si le tram, le Littorail, va faire son retour jusqu’au terminus, au cœur de la fête, une nouveauté est annoncée : une carte interactive. « C’est l’idée de retrouver tous les stands, le détail de ce qu’ils font et le nom de la société », explique Marcel Meyer.
« Boudrysia permet aussi d’être une vitrine pour ces sociétés ! »
Autre particularité de cette édition, qui s’apparent plus à un changement qu’à une nouveauté : les prix remis le dimanche. Habituellement, il y avait un classement des plus beaux chars du cortège, mais cette année, en plus de celui-ci, un nouveau prix viendra récompenser le plus beau stand de la fête. « Il y a moins de chars » pour le cortège du dimanche, précise le président de la Boudrysia, tout en signalant qu’il y a, au contraire, de plus en plus de groupes.
« Ce qui nous tenait à cœur, encore une fois, c’est de mettre les stands en avant. »
Justement au niveau des stands : le Rossignol des Gorges a annoncé cet été ne plus tenir de stand à la Fête des vendanges à Neuchâtel en raison notamment des frais toujours plus élevés et de la peine à recruter des bénévoles. Mais que les amateurs de soupe aux pois se rassurent : les accordéonistes seront encore présents à la Boudrysia cette année, comme c’est le cas de tous les stands que l’on pourrait qualifier d’historique. « C’est vrai que ça devient difficile pour tout le monde de trouver des bénévoles », reconnaît Marcel Meyer. Mais le président et son comité reste attentif à la situation des sociétés locales qui ont un stand lors de la manifestation et ne se dit pas trop inquiet pour l’avenir.
« On est une équipe qui doit avancer. »
Pour le moment, la seule vraie inquiétude pour Marcel Meyer et son comité à 11 jours de la Boudrysia ? La météo ! Le président de la fête n’espère pas trop de pluie… mais pas trop chaud non plus. Reste à voir si le ciel entendra sa demande.
La Boudrysia fait son game, c’est du 12 au 14 septembre à Boudry. La manifestation qui sera, comme d’habitude, ponctuée de deux cortèges : celui des enfants le vendredi et le « folklorique » du dimanche, ainsi que de plusieurs concerts. Des transports seront, comme tous les deux ans, mis sur pied pour ramener les visiteurs en sécurité chez eux. Toutes les informations et le programme de la Boudrysia sont à retrouver ici, de même que les points de vente des bracelets cashless pour la manifestation. /lgn