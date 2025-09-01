La Boudrysia revient avec les mêmes règles de jeu

Justement au niveau des stands : le Rossignol des Gorges a annoncé cet été ne plus tenir de stand à la Fête des vendanges à Neuchâtel en raison notamment des frais toujours plus élevés et de la peine à recruter des bénévoles. Mais que les amateurs de soupe aux pois se rassurent : les accordéonistes seront encore présents à la Boudrysia cette année, comme c’est le cas de tous les stands que l’on pourrait qualifier d’historique. « C’est vrai que ça devient difficile pour tout le monde de trouver des bénévoles », reconnaît Marcel Meyer. Mais le président et son comité reste attentif à la situation des sociétés locales qui ont un stand lors de la manifestation et ne se dit pas trop inquiet pour l’avenir.