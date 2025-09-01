Pas de gratuité mais un soutien direct aux associations locales

Pas de gratuité ciblée, mais un soutien renforcé pour tous. Le Conseil communal de Val-de-Ruz rejette l’initiative populaire déposée en octobre 2024, qui demandait un accès gratuit aux salles et terrains communaux pour les juniors de 4 à 20 ans. Le vendredi 29 août, l’exécutif a présenté son contre-projet. Il prévoit l’attribution directe de subventions aux associations locales : 100 francs par junior et 10 francs par adulte seraient versés chaque année aux clubs sportifs et culturels du territoire. Jean-Claude Brechbühler, conseiller communal en charge de la jeunesse et des sports à Val-de-Ruz, défend ce système de subvention directe sans suppression des tarifs actuels. Selon lui, « si on partait dans un soutien aux sportifs et aux juniors qui utilisent les salles et les terrains, et bien, toute une catégorie de juniors ne toucherait rien. »