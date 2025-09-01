Pas de gratuité mais un soutien direct aux associations locales

Présenté vendredi 29 août, le Conseil communal a proposé un contre-projet afin de renforcer les subventions pour toutes les associations locales. Il s’oppose ainsi à l’initiative déposée en octobre 2024, qui demandait la gratuité des salles et terrains communaux pour les juniors.
Pas de gratuité ciblée, mais un soutien renforcé pour tous. Le Conseil communal de Val-de-Ruz rejette l’initiative populaire déposée en octobre 2024, qui demandait un accès gratuit aux salles et terrains communaux pour les juniors de 4 à 20 ans. Le vendredi 29 août, l’exécutif a présenté son contre-projet. Il prévoit l’attribution directe de subventions aux associations locales : 100 francs par junior et 10 francs par adulte seraient versés chaque année aux clubs sportifs et culturels du territoire. Jean-Claude Brechbühler, conseiller communal en charge de la jeunesse et des sports à Val-de-Ruz, défend ce système de subvention directe sans suppression des tarifs actuels. Selon lui, « si on partait dans un soutien aux sportifs et aux juniors qui utilisent les salles et les terrains, et bien, toute une catégorie de juniors ne toucherait rien. »
Jean-Claude Brechbühler : « Le Conseil communal a voulu aider les jeunes juniors du Val-de-Ruz qui touchent à tous les sports, à l’intérieur comme à l’extérieur des salles. »
Pour justifier sa position, l’exécutif s’appuie sur deux études commandées à Objectif:ne et Sportfloor SA. Jean-Claude Brechbühler explique que « la commune du Val-de-Ruz applique déjà des tarifs parmi les plus bas du canton et des aides comparables à celles d’autres communes. » Mais ce choix conquiert partiellement les initiants. Pierre-Emmanuel Buss, membre du comité du FC Val-de-Ruz, regrette le manque de concertation et remet en cause les études utilisées par la commune. Il affirme qu’elles sont biaisées, notamment parce qu’elles ignorent certains rabais accordés aux juniors et présentent des comparaisons incomplètes avec d’autres localités du canton. Le comité souligne aussi que le Conseil communal n’a pas jugé utile d’échanger avec lui en amont.
« Avec ce contre-projet, on offre l’opportunité de pérenniser ces sociétés avec de nouveaux membres. »
L’exécutif met en avant une solution budgétairement équivalente, mais aux retombées plus larges. Le contre-projet coûterait environ 213’000 francs par an, soit davantage que les 129’000 francs estimés pour la gratuité demandée par l’initiative. Il sera soumis au Conseil général le 15 septembre prochain. Pour l’heure, le comité d’initiative ne vise pas une votation populaire, mais appelle à un vrai dialogue afin de se faire écouter./ifp