Affluence record aux Jardins musicaux

La 28e édition des Jardins musicaux a accueilli 16'400 personnes. Le festival proposait durant 15 jours 45 représentations dans les cantons de Neuchâtel, Berne, Vaud et Jura.

L'orchestre des Jardins musicaux s'est produits deux fois à la Grange aux concerts à Cernier. (Photo : archives) L'orchestre des Jardins musicaux s'est produits deux fois à la Grange aux concerts à Cernier. (Photo : archives)

La 28e édition des Jardins musicaux, organisée durant quinze jours à la Grange aux concerts à Cernier mais également ailleurs dans les cantons de Neuchâtel, Berne, Vaud et Jura, a attiré 16'400 personnes. C'est ce qu'ont indiqué dimanche les organisateurs. Le festival proposait 45 représentations impliquant 200 artistes.

Les différents rendez-vous à l'affiche allaient de concerts classiques au théâtre musical en passant par des ciné-concerts.

Le public a notamment pu découvrir une nouvelle partition commandée au compositeur anglais Martin Pring pour le Mécano de la Générale de Buster Keaton. Cette musique accompagnera la nouvelle restauration du film qui sortira cet automne sur les écrans européens. /ATS-cwi


