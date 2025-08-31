L’artisanat à l’honneur aux Médiévales du Landeron

Le Vieux Bourg du Landeron remonte le temps ce week-end à l’occasion des Médiévales. Parmi ...
Le Vieux Bourg du Landeron remonte le temps ce week-end à l’occasion des Médiévales. Parmi les animations de rue et autres spectacles équestres, au centre de la fête l’artisanat d’une autre époque habille les étalages des marchands. Reportage

ReportageTroubadours, templiers, gueux et nobles se sont approprié le Vieux Bourg du Landeron ce week-end. De vendredi à dimanche, la grande fête des Médiévales a animé les rues à la façon d’une autre époque. Le Vieux bourg a été transformé en un grand marché médiéval, les restaurants en tavernes et les visiteurs costumés en gueux ou en nobles. « Le but c’est vraiment que le public soit plongé dans un autre temps », détail Michael Jacot, responsable de la communication de l’évènement. De nombreuses activités et animations ont pris place dans la fête, notamment dans l’arène où de grands spectacles équestres ont émerveillé petits et grands. Le traditionnel bain du roi n’a pas manqué de faire rire les passants.

Michael Jacot, responsable de la communication : « Il y a tout un ensemble de choses que l'on a créé spécialement pour l'événement. »

De manière générale, la fête accueille environ 7'000 à 8'000 visiteurs tout au long du week-end. Pour cette édition, Michael Jacot se montre confiant, bien que quelques averses se soient invitées entre samedi et vendredi : « L’affluence est bonne. Vendredi soir, beaucoup de monde a assisté au spectacle nocturne malgré la pluie ».

Michael Jacot : « On espère être dans la même fourchette. »

L'entrée du Vieux Bourg avait des allures de château fort de vendredi à dimanche. L'entrée du Vieux Bourg avait des allures de château fort de vendredi à dimanche.

Au cœur du Bourg : l’artisanat

Plus d’une vingtaine d’étalages divers et variés sont venus habiller le cœur du Vieux Bourg du Landeron. Couteaux, luths, sacoches en cuirs ou encore bijoux sont monnayés sur la place. Les objets faits main sont à l’honneur, l’occasion d’aller observer des savoir-faire parfois oubliés.

Reportage au cœur du marché

Les Médiévales du Vieux Bourg du Landeron se tiennent encore jusqu’à dimanche soir 18h. La journée s’achèvera par un grand cortège itinérant de l’arène jusqu’au Bourg avec tous les artistes présents ce week-end. /crb

L'atelier de tressage de panier de Marianne aux Médiévales du Landeron. L'atelier de tressage de panier de Marianne aux Médiévales du Landeron.


