L’artisanat à l’honneur aux Médiévales du Landeron

ReportageTroubadours, templiers, gueux et nobles se sont approprié le Vieux Bourg du Landeron ce week-end. De vendredi à dimanche, la grande fête des Médiévales a animé les rues à la façon d’une autre époque. Le Vieux bourg a été transformé en un grand marché médiéval, les restaurants en tavernes et les visiteurs costumés en gueux ou en nobles. « Le but c’est vraiment que le public soit plongé dans un autre temps », détail Michael Jacot, responsable de la communication de l’évènement. De nombreuses activités et animations ont pris place dans la fête, notamment dans l’arène où de grands spectacles équestres ont émerveillé petits et grands. Le traditionnel bain du roi n’a pas manqué de faire rire les passants.