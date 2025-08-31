Une première pour FestiValdeRuz. La cinquième édition du festival de musique hip-hop underground a accueilli plus de 3'000 spectateurs en trois jours à Savagnier. La soirée du vendredi était sold out, une première pour l’évènement. Une édition réussie donc qui a vu se succéder des artistes comme Caballero et JeanJass, Sim’s ou encore Triptik et Passi. /comm-crb.
Affluence record à FestiValdeRuz
Le festival de musique hip-hop de Savagnier a réuni 3'000 personnes au cours du week-end. La ...
