Affluence record à FestiValdeRuz

Une première pour FestiValdeRuz. La cinquième édition du festival de musique hip-hop underground a accueilli plus de 3'000 spectateurs en trois jours à Savagnier. La soirée du vendredi était sold out, une première pour l’évènement. Une édition réussie donc qui a vu se succéder des artistes comme Caballero et JeanJass, Sim’s ou encore Triptik et Passi. /comm-crb.