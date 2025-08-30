Le HCC s’impose largement pour les 60 ans du HC Université Neuchâtel

Match de gala à sens unique ce vendredi soir aux patinoires du Littoral : La Chaux-de-Fonds a battu le HC Uni sur le score de 10-1 devant 842 spectateurs.

Le HC Université Neuchâtel s'est frotté à du haut niveau vendredi (Photo : archives Bertrand Pfaff). Le HC Université Neuchâtel s'est frotté à du haut niveau vendredi (Photo : archives Bertrand Pfaff).

 

Un anniversaire marqué par une pluie de buts. Le HC Université Neuchâtel a fêté ses 60 ans ce vendredi soir par un match amical face à son voisin du haut, le HC La Chaux-de-Fonds. Une célébration sportive entre deux clubs que trois ligues séparent, conclue par une nette victoire des Chaux-de-Fonniers (10-1). Les visiteurs ont très vite pris le dessus sur la glace du Littoral, imposant leur rythme dès le premier tiers. Menant 3-0 après 20 minutes, puis 6-0 avant la dernière pause, les Abeilles ont déroulé leur jeu avec une grande efficacité offensive. Le but de l’honneur pour Uni est venu de Sven Henry, en toute fin de match.

Côté tribunes, le public a répondu présent. Avec 842 entrées, ce match de gala aura aussi permis au club universitaire, fondé en 1964, de saluer son histoire et son identité unique, notamment marquée par l’accueil régulier d’étudiants étrangers dans ses rangs.

Le prochain match de préparation du HCC aura lieu le 4 septembre contre les Allemands de Freiburg. /ifp 


