Un contre-projet pour soutenir la jeunesse à Val-de-Ruz

Val-de-Ruz souhaite un soutien élargi aux associations de la commune. L’exécutif soumet au Conseil général une alternative à l’initiative populaire qui demande la gratuité des infrastructures communales pour les juniors, indique-t-il dans un communiqué ce vendredi. Plutôt qu’une suppression des tarifs, Le Conseil communal mise sur un soutien élargi. Les subventions accordées aux juniors et aux actifs des sociétés locales seraient renforcées et une commission temporaire serait créé pour réfléchir à l’avenir du football à Val-de-Ruz et au futur des installations extérieures du centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane.

Deux études indépendantes ont montré que Val-de-Ruz pratique déjà certain des tarifs les plus bas du canton et accorde des subventions comparables à celles d’autres communes. Le Conseil communal estime donc qu’un contre-projet permettrait de soutenir la jeunesse et la vie associative de manière plus large et équitable.

Le Conseil communal souligne encore que cette approche représente un coût comparable à celui de l’initiative et argue que cette solution bénéficiera à l’ensemble du tissu associatif de Val-de-Ruz. /comm-gtr