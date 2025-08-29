Migros inaugure son 50e magasin à Serrières

Le 50e magasin de Migros Neuchâtel-Fribourg ouvre ses portes ce vendredi. Situé dans le nouveau quartier de Tivoli à Serrières, le point de vente d’une surface de 800 m² propose un assortiment pensé pour les achats de proximité et la consommation immédiate, indique ce vendredi Migros dans un communiqué. Les clients disposent également d’un parking souterrain d’une trentaine de places, gratuit durant 45 minutes. Un service postal sera ajouté à la fin septembre.

Sous la direction de la gérante du magasin Sara Brito, 13 nouveaux collaborateurs ont été engagés pour assurer le fonctionnement de ce point de vente.





Une stratégie d’expansion régionale

Cette ouverture marque une étape dans le programme de développement de Migros Neuchâtel-Fribourg, qui investit chaque année environ 40 millions de francs dans ses infrastructures. La coopérative rénove 4 à 5 filiales par an et poursuit son expansion avec l’ouverture d’un 51 magasin en septembre à Matran, dans le canton de Fribourg. /comm-gtr