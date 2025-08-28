Réouverture du sleep-in le 2 septembre

Comme annoncé au début de l’été, le sleep-in de Neuchâtel reprendra du service. Il rouvrira le 2 septembre prochain. La réouverture de l’abri PC de la Rosière, aménagé pour accueillir les personnes en situation de sans-abrisme de notre région, est provisoire et limitée à 18 mois, le temps pour le Canton et les communes de trouver une solution d’accueil pérenne, annonce la Ville dans un communiqué.

Initié par la Ville de Neuchâtel, un sleep-in a été ouvert en urgence au mois de février 2025 pour faire face au sans-abrisme visible dans les rues de Neuchâtel. Après quatre mois de phase dite pilote, les résultats ont démontré que le besoin d’un tel lieu d’accueil pour la nuit est bien réel : 230 personnes différentes en ont bénéficié, totalisant plus de 1350 nuitées. /comm-vco