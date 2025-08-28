Réouverture du sleep-in le 2 septembre

L'abri PC de la Rosière à Neuchâtel accueillera à nouveau des personnes sans-abri dès la semaine ...
Réouverture du sleep-in le 2 septembre

L'abri PC de la Rosière à Neuchâtel accueillera à nouveau des personnes sans-abri dès la semaine prochaine, et pour au moins 18 mois. 

Le sleep-in sera de nouveau disponible à Neuchâtel dès le 2 septembre et pour au moins 18 mois (photo : archives). Le sleep-in sera de nouveau disponible à Neuchâtel dès le 2 septembre et pour au moins 18 mois (photo : archives).

Comme annoncé au début de l’été, le sleep-in de Neuchâtel reprendra du service. Il rouvrira le 2 septembre prochain. La réouverture de l’abri PC de la Rosière, aménagé pour accueillir les personnes en situation de sans-abrisme de notre région, est provisoire et limitée à 18 mois, le temps pour le Canton et les communes de trouver une solution d’accueil pérenne, annonce la Ville dans un communiqué.

Initié par la Ville de Neuchâtel, un sleep-in a été ouvert en urgence au mois de février 2025 pour faire face au sans-abrisme visible dans les rues de Neuchâtel. Après quatre mois de phase dite pilote, les résultats ont démontré que le besoin d’un tel lieu d’accueil pour la nuit est bien réel : 230 personnes différentes en ont bénéficié, totalisant plus de 1350 nuitées. /comm-vco 


Actualisé le

 

Actualités suivantes

La Riveraine s’est transformée en pataugeoire

La Riveraine s’est transformée en pataugeoire

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 16:47

Léger changement de visage pour le Creux du Van

Léger changement de visage pour le Creux du Van

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 16:06

Otto's va bien s'installer aux Entilles

Otto's va bien s'installer aux Entilles

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 15:16

Une voiture en feu dans le parking de la Place Pury

Une voiture en feu dans le parking de la Place Pury

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 16:34

Articles les plus lus

Affaire des jumeaux: mandats d'arrêt internationaux maintenus

Affaire des jumeaux: mandats d'arrêt internationaux maintenus

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 14:37

Otto's va bien s'installer aux Entilles

Otto's va bien s'installer aux Entilles

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 15:16

Réouverture du sleep-in le 2 septembre

Réouverture du sleep-in le 2 septembre

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 15:26

Une voiture en feu dans le parking de la Place Pury

Une voiture en feu dans le parking de la Place Pury

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 16:34

Emma et Noah ont été les prénoms les plus donnés en Suisse en 2024

Emma et Noah ont été les prénoms les plus donnés en Suisse en 2024

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 14:36

Affaire des jumeaux: mandats d'arrêt internationaux maintenus

Affaire des jumeaux: mandats d'arrêt internationaux maintenus

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 14:37

Otto's va bien s'installer aux Entilles

Otto's va bien s'installer aux Entilles

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 15:16

Une voiture en feu dans le parking de la Place Pury

Une voiture en feu dans le parking de la Place Pury

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 16:34

Invasion poétique à La Chaux-de-Fonds

Invasion poétique à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 27.08.2025 - 18:30

Alfaset : David Grandjean pour une nouvelle impulsion

Alfaset : David Grandjean pour une nouvelle impulsion

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 11:30

Emma et Noah ont été les prénoms les plus donnés en Suisse en 2024

Emma et Noah ont été les prénoms les plus donnés en Suisse en 2024

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 14:36

Affaire des jumeaux: mandats d'arrêt internationaux maintenus

Affaire des jumeaux: mandats d'arrêt internationaux maintenus

Région    Actualisé le 28.08.2025 - 14:37