Incendie au parking de la Place Pury

Un incendie s'est déclaré jeudi dans un parking souterrain de la Place Pury à Neuchâtel. Une annonce d’Alertswiss, confirmée par la Police neuchâteloise. Le trafic est très perturbé autour des lieux du sinistre.

L’incendie provoque une forte odeur très désagréable et un dégagement de fumée, selon Alertswiss qui recommande à la population de faire un large détour et d'éviter la région touchée. Il est aussi recommandé de fermer portes et fenêtres et d'arrêter la ventilation et la climatisation. Selon nos informations recueillies sur place, des véhicules auraient pris feu dans l’enceinte du parking.

L’intervention des pompiers a un impact sur le trafic. Les transports publics sont aussi touchés : la ligne de tram du Littorail entre Boudry et la capitale cantonale s’arrête à Serrières. /aju