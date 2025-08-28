Emma et Noah ont été les prénoms les plus donnés en Suisse en 2024

Emma, Mia et Sofia ont été les prénoms les plus attribués aux filles en Suisse en 2024. Pour les garçons, les parents ont privilégié Noah, Liam et Matteo.

Chez les filles, Emma avait déjà été le prénom le plus populaire en 2011, 2012, 2014, 2017, 2018 et 2022. En 2023, c'est Mia qui avait été le plus attribué.

De son côté, le prénom Noah a conservé sa première place, après l'avoir déjà occupée en 2010, 2011 et de 2013 à 2017, indique jeudi l'Office fédéral de la statistique.





Emma et Gabriel en Romandie

Emma a également été le prénom féminin le plus donné en Suisse romande en 2024. Olivia et Eva complètent le podium. Chez les garçons, les parents romands ont le plus souvent opté pour Gabriel. Noah arrive 2e et Liam 3e.

Par ailleurs, le palmarès 2024 confirme la tendance aux prénoms courts, observée depuis la fin du siècle dernier. Alors que les prénoms de filles les plus donnés dans les années 1960 comptaient presque huit lettres, la moyenne est tombée au-dessous de cinq. Les prénoms de garçon sont passés de plus de sept à moins de cinq lettres entre 1984 et 2024.

/ATS